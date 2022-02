Aytemiz’in perakende atağı devam ediyor

Dünyanın dijital dönüşüme artan bir şekilde yatırım yaptığı bir dönemde, pandeminin de etkisiyle, tüm sektörlerde bir dönüşüm başladı. Enerji ve akaryakıt sektöründeki şirketler de bu dönüşümde rekabette geride kalmamak için yatırımlarını ve stratejilerini değiştirdiler. Akaryakıt sektöründe 1963 yılından beri faaliyet gösteren Aytemiz de bu dönüşümü çok yakından takip ederek son dönemde yaptığı önemli yatırımlarla dikkat çekiyor.

Yapılan marka araştırmalarının sonuçlarına göre, Aytemiz müşterilerinin aldıkları hizmet ve ürünlerden son derece memnun olduklarını, sadık birer marka savunucusu haline geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık “Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturduğumuz stratejinin ve bu stratejiye paralel yaptığımız yatırımların geri dönüşünün bu kadar olumlu olduğunu görmek, Aytemiz’le yolu kesişen müşterilerimizin ilk ziyaretlerinden itibaren beklentilerinin de ötesinde bir deneyim yaşadığını bilmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Yenilikçi ve modern bakış açısı ile Türkiye genelindeki tüm istasyonlarında yatırıma öncelik veren Aytemiz, güler yüzlü ve iyi hizmet anlayışının yanı sıra müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Akaryakıt istasyonlarının günümüzde tüketicilerin yakıt dışında birçok ihtiyacını karşılayabildiği birer perakende noktası haline geldiği bilinciyle istasyonlarındaki marketlerini ON 7/24 ismi ile yenilediklerini söyleyen Erol Varlık, marketlerinin modern tasarımı ve güçlü markalardan oluşan geniş ürün yelpazesiyle keyifli birer uğrak noktası olmasını hedeflediklerini dile getirdi. Market ON 7/24’lerde soğuk sandviçlerden fırın ürünlerine kadar birçok lezzetli ürünün yanı sıra, içecek alternatiflerinden ‘illy’ gibi kahve çeşitlerine kadar 3 bini aşkın ürün seçeneğini tüketicilere sunduklarını ifade eden Varlık, “Modern tasarımıyla öne çıkan ON 7/24 marketlerimizle 50 noktada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kendi işlettiğimiz 30 noktanın yanı sıra 20 bayimiz de yeni konseptimizi istasyonlarına uyguladı. Hedefimiz yıl sonunda 80 noktaya ulaşmak” diyerek hedeflerini açıkladı. Ayrıca yapılan

araştırmalara da değinen Varlık, çıkan sonuçlara göre marketlerdeki ürün çeşitliliğini yönettiklerini vurgulayarak “Araştırmalar, akaryakıt istasyonlarına gelen müşterilerin yüzde 62,7’sinin kahve aldığını ve yüzde 51’inin de al-götür konsepti tercih ettiğini gösteriyor. Biz de bu araştırmalardan yola çıkarak ON 7/24 marketlerinde kahveseverlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan illy ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda 50 noktada ziyaretçilerimiz illy On The Go ile Espresso’dan Americano’ya, filtre kahveden soğuk kahvelere birçok çeşit kahveyle molalarına keyif katıyorlar” diye konuştu.

Aytemiz’in yatırımları sektöre yön veriyor

Türkiye’de sektörde birçok ilkin altına imzasını atan Aytemiz, özellikle son dönemde otomobil ve kamyonetten sonra Türkiye’de en çok tercih edilen taşıt olan motosikletlere yönelik de birçok yatırım yapıyor. Motorcu Dostu istasyonlarında, motosiklet kullanıcılarına özel park alanları ve bu alanın önünde kask, mont ve eldiven gibi eşyalarını bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar, marketlerde motosiklet sürücülerine özel ürünler yer alıyor. Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, motosiklet sürücüleri ile konuşarak istasyonlarını geliştirmeye devam ettiklerini de kaydetti. “Tüm bunların yanı sıra yakıt alımı sırasında oluşabilecek kazaları engellemek amacı ile motosikletlilere özel hazırlanan pompaların önünde, kaymayı engelleyen zeminler oluşturduk. Yakıt doldururken de motosiklete yakıt damlamasını ya da çizilmesini engelleyen özel bezler kullanıyoruz” diyen Varlık, motosiklet sürücüleri ile konuşarak ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarla hizmet kalitesine daha çok odaklandıklarını vurguladı.

Türkiye’de ilk kez Aytemiz’de hizmet vermeye başlayan e-şarj ile de son yıllarda sayısı oldukça artan elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik şarj hizmeti verdiklerini belirten Erol Varlık, elektrikli araç parkının gelecek 5 yıl içinde Türkiye’deki toplam araç sayısının yüzde 4’üne ulaşacağını öngördüklerini söyledi. Varlık, “Hedefimiz şarj istasyonlarımızın sayısını artırmak. Bu konuda müşterilerimizin talepleri belirleyici olacak ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda bu konuda yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek planlarını oluştururken dikkat ettikleri konulardan bahsetti.

Aytemiz, Türkiye’de Self Servis hizmeti sunan tek akaryakıt şirketi olarak da müşterilerine hizmet veriyor. Müşterilerin yakıt ikmallerini kendilerinin gerçekleştirdiği Self Servis, dünyada da pek çok ülkede uygulanıyor. Bu hizmetle müşteriler akaryakıtlarını indirimli şekilde alabiliyorlar.

Aytemiz müşterileri araçlarından inmeden akaryakıtlarını alabiliyor

Aytemiz’in sektörde rakiplerinden farklılaşan bir diğer özelliğinin de ihtiyaçları olan programların kendi pazarlama ve Bilişim Teknolojileri (BT) ekipleri tarafından hazırlanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak projeler üretmesi olduğunu

söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, geliştirdikleri Vaay uygulamasının bunun en iyi örneği olduğunu vurguladı. Varlık, şöyle konuştu;

“Vaay uygulaması ile mobil ödemeye ek olarak elektronik satışı bireysel müşterilere yönelik hale getiren ilk akaryakıt şirketi olduk. İstasyona gelen müşterilerimiz, dilerlerse yola çıkmadan dilerlerse ödeme anında oluşturdukları kodu kullanarak Vaay uygulaması sayesinde aracından inmeden yakıt alabiliyor. Teknolojiyi yakından takip ediyor ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için fintech gibi çalışıyoruz.”

Aytemiz bayilerine özel ödül programı: Sahanın Yıldızları

Aytemiz bayilerinin de bu dönüşümde büyük payı olduğunun altını çizen Erol Varlık, özellikle onların destekleri ile hizmet kalitelerinin daha da arttığını kaydetti. Bayilere özel ödül programı Sahanın Yıldızları ile en başarılı performansı gösteren bayileri ödüllendirdiklerini ifade eden Varlık, “Burada en büyük amacımız bayilerimizin hizmet kalitesinde en iyiye ulaşmalarını desteklemek. Bu ödülü alan bayilerimizin gözlerindeki gururu görmek de doğru yolda olduğumuzun göstergesi” şeklinde konuştu.

“Bi’ kere Aytemiz, hep Aytemiz” sloganlı reklam filmi yayında

Son yıllarda hayata geçirilen tüm bu ürün ve hizmetler hakkında geniş kitleleri bilgilendirmek amacıyla bir reklam filmi de çektiklerini belirten Erol Varlık, istasyon başına ortalama satışta akaryakıtta 5., LPG’de ise 4. şirket olarak bu filmle Aytemiz’in sektörde güçlü bir şekilde yer aldığının altını çizme hedeflerinin olduğunu ifade etti. Varlık, yaptıkları yatırımların ve bayileriyle birlikte çalışmanın sonuçlarını gördüklerini vurgulayarak, “Reklam filminde kullandığımız slogan ‘Bi’ kere Aytemiz, hep Aytemiz’. Bu sloganı çok inanarak kullanıyoruz. Yaptığımız araştırmalar, Aytemiz’e gelen misafirlerin aldıkları hizmetten çok memnun kalarak birer marka savunucusu olduğunu ortaya koyuyor. Yani bir kere Aytemiz’e gelen daha sonra ihtiyacı olduğunda özellikle bir Aytemiz istasyonu aramaya başlıyor” dedi.