Aytemiz’den Bozcaada Tiyatro Festivali’ne destek

Akaryakıt sektörünün önde gelen markalarından Aytemiz, kültür-sanat festivallerinin önemli duraklarından Bozcaada’da bu yıl ilk defa düzenlenecek tiyatro festivalinin sponsoru oldu. Bozcaada’nın tarihi ve turistik alanlarında gerçekleştirilecek tiyatro oyunları ve konserlerin yanı sıra ünlü isimlerin farklı konulardaki atölyeleri ile de zenginleştireceği festivalde ziyaretçiler, kültür ve sanat dolu günler geçirecek.

fazla etkinlikle dört gün boyunca sanatseverlerle buluşacak Bozcaada Tiyatro Festivali’nde beğenilen tiyatro oyunları sahnelenecek. Çocuk oyunları ve atölyelerle çocuklara yönelik etkinlikler de festivalde önemli yer tutacak. Ayrıca Aytemiz’in desteğiyle gerçekleştirilen Aytemiz’le Festival Sohbetleri’nin sunuculuğunu Akustikhane’nin sunucusu ve yapımcısı Zafer Yılmaz yaparken konuğu da ünlü oyuncu Damla Sönmez olacak.

Bozcaada’da yer alan tek akaryakıt istasyonu olan Aytemiz, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Bozcaada Tiyatro Festivali’ne özel bir de fırsat sunuyor. Tiyatro severler, Bozcaada Tiyatro Festivali biletlerini Aytemiz Vaay mobil uygulamasından edinecekleri kod ile Biletinial web sitesi üzerinden yüzde 10 indirimle satın alabiliyor.