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Aytemiz Vaay uygulaması artık arabam.com’da

Aytemiz’in hayata geçirdiği ve sektörde perakende müşteriye yönelik ilk BES (Bireysel Elektronik Satış) uygulaması olan Vaay sayesinde, arabam.com’un mobil uygulaması üzerinden de yakıt alınabilecek.

Otovitrin 08.04.2022, 14:14
Aytemiz Vaay uygulaması artık arabam.com’da

Akaryakıt sektöründe 1963’ten beri faaliyet gösteren Aytemiz, tüketici araştırmaları, değişen müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkatlice analiz ederek müşterilerine uygun çözümler geliştiriyor. 2020 yılının sonunda Aytemiz’in geliştirdiği ve kendi pazarlama ve BT ekipleri ile hayata geçirdiği Vaay uygulaması, konforu, hijyeni ve ekonomiyi önemseyen bireysel sürücülere sesleniyor. Özellikle pandemi ile birlikte tüketicilerin tercihlerinde ön plana çıkan temassız alışverişi, akaryakıt sektöründeki bireysel müşteriye de getiren Aytemiz’in Vaay uygulaması, artık arabam.com mobil uygulamasında da yer alıyor.

arabam.com uygulamasından Aytemiz Vaay altyapısı ile yakıt almak hem kolay hem avantajlı

Sektörde perakende müşteriye yönelik ilk BES (Bireysel Elektronik Satış) uygulaması olan Aytemiz Vaay, arabam.com ile yapılan iş birliği sayesinde, arabam.com uygulaması kullanıcıları tarafından başka uygulamaya gerek kalmadan kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, arabam.com mobil uygulamasının içinde yer alan ‘’Garaj’’ menüsündeki ‘’Yakıt Al’’ bölümünden Vaay’a ulaşabiliyorlar. Alacakları yakıt bedelini kredi kartlarından ödeyerek 6 haneli Vaay kodunu alıyor, daha sonra da istedikleri Aytemiz istasyonunda, aldıkları kodla, araçlarından inmeden yakıtlarını doldurabiliyorlar. Üstelik, arabam.com kullanıcıları, Vaay’ın sunduğu avantajlı fiyatlardan da anında faydalanabiliyorlar. Akaryakıt alışverişinin faturası ise kullanıcıların e-posta hesaplarına iletiliyor. “Garaj” menüsünden ayrıca en yakın Aytemiz istasyonları ile yakıt fiyatları bilgisine de ulaşılabiliyor.

arabam.com uygulamasının içinde yer alarak daha fazla kullanıcıya kolaylık sağlayacaklarını söyleyen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Deniz Kadıoğlu, “Kendi Bilişim Teknolojileri (BT) ve pazarlama ekiplerimizin geliştirdiği Vaay uygulaması ile hedefimiz, tüketicilerin akaryakıt alımı gibi günlük bir ihtiyacını günümüz teknolojisinden faydalanarak en hızlı şekilde temassız ve pratik olarak gerçekleştirmeleriydi. Tüketicilerin akaryakıt satın almayı düşündükleri her an, Aytemiz’e kolayca erişebilmelerini önemsiyoruz. Avantajlı fiyat sunarken, müşterilerin akaryakıt satın alma deneyimini de kolaylaştıran bir yaklaşımla ilerliyoruz. Bu anlamda arabam.com ile yaptığımız iş birliği de bu yolda attığımız önemli adımlardan biri. 2000 yılından bugüne Türkiye`nin otomobil konusunda lider online pazar yeri olan arabam.com ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile Vaay uygulamasının daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacağız. Sunduğumuz Vaay altyapısı sayesinde arabam.com kullanıcıları da araçlarından inmeden, fiyat avantajı ile, önceden ödemesini yaptıkları akaryakıtlarını, Aytemiz istasyonlarından temassız bir şekilde alabilecekler” diyerek teknolojik çözümlerle tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk “arabam.com’un hayata geçirdiği yeni hizmeti arabam/garaj sayesinde değişen piyasa koşullarında araçların değeri anlık olarak takip edilebiliyor, istenirse fiyat alarmı kurulabiliyor. Uygulamamız ile araçlar için ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmete kullanıcılar özel fiyatlarla ulaşabiliyor, hangi hizmeti nereden ve kaç TL’ye alabileceği bilgisini de görebiliyorlar. Yakıt sağlama hizmeti tarafında Aytemiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz hizmet anlaşmasını bu bağlamda oldukça değerli buluyoruz. Yakıt almak isteyen kullanıcılar, garaj üzerinden Aytemiz istasyonlarından dilediğini seçip, dilediği tutarda yakıt alıp, ödemesini uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. İstasyona gittiğinde ise yapmış olduğu ödemenin bilgi kodunu Aytemiz yetkililerine bildirmesi yeterli oluyor” dedi.

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