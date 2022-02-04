Aytemiz müşterisi, yakıtını aracından inmeden alıyor!

Türkiye çapında 570 istasyonu ile hizmet veren Aytemiz’in sunduğu Vaay uygulamasının birinci yılını değerlendiren Genel Müdür Erol Varlık, uygulamayı bir yılda kullanan müşteri sayısının beklentilerin üzerinde olduğunu ve Vaay ile gerçekleştirilen akaryakıt satışının toplamda 50 milyon TL’yi aştığını söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana’nın uygulamayı en çok kullanan iller olduğunu kaydeden Varlık, şöyle konuştu:

“Aytemiz’de çok iyi bir teknoloji ekibimiz var. İhtiyacımız olan programları kendi mühendislerimiz yazıyor. Bir yandan da müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Vaay en iddialı olduğumuz projelerimizden birisi haline geldi. Ödemenin akaryakıt dağıtım şirketine yapıldığı elektronik satışı bireysel kullanıcıya açtık. Bunu Türkiye’de ilk biz gerçekleştirdik. Aytemiz Vaay uygulamasını kullanan müşteriler, yakıtını henüz istasyona gelmeden, üstelik avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor. İstediği zaman dilediği istasyona gidip işleme ait kodu pompa görevlisine gösteriyor. Aracından bile inmeden yakıtını alıp hızla yoluna devam ediyor.”

Pandemi sonrası hayatı kolaylaştıran teknolojik çözümlere ilginin arttığını vurgulayan Erol Varlık, “Aracında çocuğunu, evcil hayvanını yalnız bırakmak istemeyen müşterilerimizin uygulamaya ilgisi daha yüksek. Kışın soğukta, yazın sıcakta arabasından çıkmadan, beklemeden, hızlı, temassız şekilde yakıt alabiliyorlar. Uygulama, işlem kodunu evde / ofiste oluşturma, plaka tanımlama, kendisi dışında istediği kişinin yakıt almasına imkân tanıma açılarından müşteri için büyük kolaylık” dedi.

Müşterilerin ödeme alışkanlıklarının hayatı kolaylaştıran ürünlerle değiştiğini ifade eden Varlık, Aytemiz’in araç ve yakıt tanıma sistemiyle ilgili teknolojisini elektronik tarafta geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.