Aytemiz, Motorcu Dostu İstasyonu ile farklılaşıyor

Akaryakıt sektöründe 1963’ten beri faaliyet gösteren Aytemiz’in, 2017 yılında dünyada bir ilke imza atarak Türkiye’de hayata geçirdiği Motorcu Dostu İstasyon konsepti her geçen gün daha çok ilgi çekiyor. Aytemiz Motorcu Dostu İstasyonlarda, motosiklete özel park alanları, kask ve ekipman koyabilmek için özel kilitli dolaplar, motosiklete yakıt damlamasını ve motosikletin çizilmesini engelleyen koruyucu bez ve kaymaz zeminli pompa adası gibi motosiklet kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hizmetler sunuluyor.

Ünlü karikatürist ve motosiklet tutkunu Erdil Yaşaroğlu, daha önce Aytemiz’in sosyal medya kanallarında yayınlanan film serisi ile kendi gözünden deneyimlerini aktardığı Motorcu Dostu İstasyon konseptini, bu defa Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a anlatıyor. Eğlenceli ve keyifli bu sohbet sırasında Aytemiz’i sektörde farklılaştıran Motorcu Dostu İstasyon’daki hizmetleri Zafer Algöz ilgiyle dinleyip beğeniyle karşılıyor. Can Yılmaz da bir motosiklet kullanıcısı olarak Aytemiz’in geliştirdiği ve akaryakıt sektörüne kazandırdığı bu konseptten övgüyle bahsederek istasyonların motosiklet yolculuğu sırasında karşılaşılabilecek ihtiyaçlara çözüm sunduğunu belirtiyor. Bu samimi sohbetin tamamına Aytemiz’in YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.

Aytemiz’in motosiklet sürücüleri tarafından büyük beğeni kazanan Motorcu Dostu İstasyon konsepti şu anda 48 ilde 159 istasyonda yer alıyor. Motorcu Dostu İstasyon konseptinin olduğu istasyonlara Aytemiz web sitesi ve Aytemiz Vaay mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.