Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ oldu

Akaryakıt sektörünün önde gelen markalarından Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü Çağdaş Demirağ oldu. Akaryakıt ve enerji sektöründe sahip olduğu 22 yıllık deneyimi süresince önemli görevlerde bulunan Demirağ, akaryakıt sektöründe ilk olarak Petrol Ofisi A.Ş. ve ardından bp Türkiye’de çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Kariyerine 2011 yılında Kadoil Petrol’de Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Demirağ, 2014 yılında aynı firmada Genel Müdür oldu. 2016 yılında Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğini üstlenerek Türkiye Petrolleri’nin Turkuaz Petrol tarafından satın alınması sürecinde aktif rol aldı. 2019 yılından itibaren Ege Bölgesi enerji tedarik şirketleri olan Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğini de yürüten Çağdaş Demirağ, 1 Temmuz 2022 itibariyle Aytemiz Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Kariyeri boyunca görev yaptığı şirketlerde pazarlama, satış, strateji, tedarik, finans ve yatırım gibi farklı disiplinlerde edindiği tecrübeleri ile verimlilik odaklı, finansal disiplini yüksek büyüme programlarını yöneten Demirağ, ayrıca orta ve uzun vadeli stratejik yatırım planları oluşturarak şirket birleşmeleri gibi zorlu süreçlerin başarıyla tamamlanmasında aktif rol oynadı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Çağdaş Demirağ, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.