AXAGO Akıllı F Kasko ile, Aracını İyi Kullananlar Daha Az Ödüyor

Ford, ‘Geleceği bugünden yaşa’ mottosu kapsamında, en yeni ve akıllı teknolojileri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Ford’un AXA Sigorta iş birliğiyle, tamamen müşteri deneyimini odağına alarak geliştirdikleri yeni AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti ile artık Ford sahipleri, kendi sürüş tarzlarına göre indirimli rakamlarla, sürprizlerle karşılaşmadan kasko deneyimi yaşayabilecek.

Kurallara uyan, aracını güvenli kullandığını düşünen ama bunu yapmayan biriyle aynı kasko bedelini ödemek istemeyen Ford sahipleri, araçlara takılan AXAGO Akıllı F Kasko cihazı ve telefonlarına yükleyecekleri AXAGO Akıllı F Kasko uygulaması sayesinde, sürüş verilerini takip edebilecek ve güvenli sürmeleri durumunda poliçe yenilemelerinde özel fiyatlardan yararlanabilecek.

Kullanıma dayalı sigorta (UBI) ile kişiye özel kasko teklifleri sunuluyor

Aracın “bağlı/connected” hale getirilerek sürücünün araç kullanımı, sürüş riski gibi parametrelerin değerlendirildiği AXAGO Akıllı F Kasko kapsamında kişi davranış riski ölçülerek, yenileme döneminde bu veriler kullanılarak kasko fiyatında kişiye özel indirim yapılıyor.

UBI - Usage Based Insurance (Kullanıma Dayalı Sigorta) çözümü olarak konumlanan AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti kapsamında sürücüler, aracını cep telefonundan anlık olarak takip edebilecek, araçları çekildiğinde nereye çekildiğini görebilecek ve daha birçok teknolojik özellikten faydalanabilecekler.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan olarak AXA Sigorta ile iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Yücetürk “Günümüzde her alana etki eden dijitalleşme ile otomotiv sektöründe de müşteri talepleri hızla değişiyor. Ford, bu doğrultuda otonom, bağlanabilir ve elektrikli araçların rol oynayacağı geleceği bugünden yaratırken müşterilerinin güvenliğini de öncelikleri arasında ilk sıraya yerleştiriyor. Ford Otosan olarak bu iş birliği ile müşterilerimize kasko hizmetinde kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatırken onların sürüş davranışlarını iyileştirmeyi önceliğimiz olarak kabul ediyoruz ve AXAGO Akıllı F Kasko ile müşterilerimizi güvenli sürüşe teşvik ediyoruz.” dedi.