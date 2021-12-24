banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
İkinci el araç fiyatlarına indirim yolda!
İkinci el araç fiyatlarına indirim yolda!

AXAGO Akıllı F Kasko ile, Aracını İyi Kullananlar Daha Az Ödüyor

Akıllı teknolojileri ve müşteri deneyimini odağına alan Ford, AXA Sigorta ile yapılan iş birliği kapsamında şimdi de Ford sahiplerine özel yeni hizmeti “AXAGO Akıllı F Kasko” ile sürpriz rakamların olmadığı, müşterilerin sürüş tarzına özel yepyeni bir kasko deneyimi sunuyor. Güvenli sürüş indirimlerinin de sunulduğu AXAGO Akıllı F Kasko, bağlantılı araç teknolojilerinden yararlanırken, müşterilerin sürüş tarzı ile ilgili veriler sonucunda yenilemelerde %20’ye varan ilave indirimler sunuyor.

Otovitrin 24.12.2021, 16:17
AXAGO Akıllı F Kasko ile, Aracını İyi Kullananlar Daha Az Ödüyor

Ford, ‘Geleceği bugünden yaşa’ mottosu kapsamında, en yeni ve akıllı teknolojileri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Ford’un AXA Sigorta iş birliğiyle, tamamen müşteri deneyimini odağına alarak geliştirdikleri yeni AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti ile artık Ford sahipleri, kendi sürüş tarzlarına göre indirimli rakamlarla, sürprizlerle karşılaşmadan kasko deneyimi yaşayabilecek.

Kurallara uyan, aracını güvenli kullandığını düşünen ama bunu yapmayan biriyle aynı kasko bedelini ödemek istemeyen Ford sahipleri, araçlara takılan AXAGO Akıllı F Kasko cihazı ve telefonlarına yükleyecekleri AXAGO Akıllı F Kasko uygulaması sayesinde, sürüş verilerini takip edebilecek ve güvenli sürmeleri durumunda poliçe yenilemelerinde özel fiyatlardan yararlanabilecek.

Kullanıma dayalı sigorta (UBI) ile kişiye özel kasko teklifleri sunuluyor

Aracın “bağlı/connected” hale getirilerek sürücünün araç kullanımı, sürüş riski gibi parametrelerin değerlendirildiği AXAGO Akıllı F Kasko kapsamında kişi davranış riski ölçülerek, yenileme döneminde bu veriler kullanılarak kasko fiyatında kişiye özel indirim yapılıyor.

UBI - Usage Based Insurance (Kullanıma Dayalı Sigorta) çözümü olarak konumlanan AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti kapsamında sürücüler, aracını cep telefonundan anlık olarak takip edebilecek, araçları çekildiğinde nereye çekildiğini görebilecek ve daha birçok teknolojik özellikten faydalanabilecekler.

 Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan olarak AXA Sigorta ile iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Yücetürk “Günümüzde her alana etki eden dijitalleşme ile otomotiv sektöründe de müşteri talepleri hızla değişiyor. Ford, bu doğrultuda otonom, bağlanabilir ve elektrikli araçların rol oynayacağı geleceği bugünden yaratırken müşterilerinin güvenliğini de öncelikleri arasında ilk sıraya yerleştiriyor. Ford Otosan olarak bu iş birliği ile müşterilerimize kasko hizmetinde kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatırken onların sürüş davranışlarını iyileştirmeyi önceliğimiz olarak kabul ediyoruz ve AXAGO Akıllı F Kasko ile müşterilerimizi güvenli sürüşe teşvik ediyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8