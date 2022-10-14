Avrupa’da “Yılın Otobüsü” Ödülünü Karsan Aldı!

Yüksek teknolojili mobilite çözümlerinin eseri olarak ürettikleri araçlarla global ölçekte önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Yenilikçi ve çevreci ürünlerimizle attığımız iddialı adımların sonucu olarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında istikrarlı bir büyüme elde ettik. Avrupa genelinde, özellikle de ana hedef pazarımız olan İtalya’da iddialı büyüme hedeflerimizi daha da ileriye taşımak adına Milano ve Rimini’deki fuarlarda elektrikli ürünlerimizle yer aldık. Şimdi de Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’ndan, ülkemizi gururlandıran ‘yılın otobüsü’ ödülü ile dönüyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül; hem ülkemiz hem şirketimiz hem de sektörümüz açısından ayrı bir öneme sahip” dedi.

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan Sustainable Bus of The Year 2023’ten ödülle dönerek, Avrupa’da önemli bir başarıya daha imza attı. Şirket, bu kapsamda Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün “şehir içi toplu taşıma” kategorisini 12 metre elektrikli e-ATA modeli ile kazanarak, “yılın otobüsü” seçildi. Ödül, Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’nda düzenlenen tören ile Karsan CEO’su Okan Baş’a takdim edildi.

Karsan, yurt dışında da hızını artırdı!

Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, yüksek teknolojili mobilite çözümlerinin eseri olarak ürettikleri araçlarla önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Karsan’ın hem Türkiye’de hem de yurt dışında toplu taşıma sistemlerine yönelik çözüm önerileriyle öne çıktığını vurgulayan Okan Baş, bu kapsamda ihracat hedeflerinde de hızlı bir yükselişe geçtiklerini söyledi.

Karsan e-ATA rakiplerini geride bıraktı!

“Yenilikçi ve çevreci ürünlerimizle attığımız iddialı adımların sonucu olarak Avrupa’da istikrarlı bir büyüme elde ettik” ifadelerini kullanan Okan Baş, “Avrupa’da hedeflerimizi daha da ileriye taşıdık. Özellikle de ana hedef pazarlarımız arasında yer alan İtalya’da adeta vites yükselttik. Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri özelinde kısa bir süre önce kazandığımız ihale de hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizin kanıtları arasında yer alıyor. Hedeflerimiz çerçevesince Milano ve Rimini’deki fuarlarda elektrikli araçlarımızla yer aldık. Şimdi de Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’ndan ülkemizi gururlandıran bir ödül ile dönüyoruz. Üstün özellikleri ile rakiplerini geride bırakan doğuştan elektrikli 12 metrelik e-ATA modelimiz ile layık görüldüğümüz bu ödül; hem ülkemiz hem şirketimiz hem de sektörümüz açısından ayrı bir öneme sahip. Avrupa’nın geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonlarından Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün şehir içi toplu taşıma kategorisinin e-ATA modelimiz ile kazananı olmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Organizasyon kapsamında ayrıntılı incelemelerde bulunan jüri üyelerine de teşekkürlerini sunan Okan Baş, Karsan’ın Türkiye’yi temsil ederek yurt dışında elde ettikleri başarılara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Jüri üyeleri Karsan e-ATA’yı bizzat test ettiler!

Ödül kapsamında yapılan değerlendirmelerde ön elemeyi geçen ve finale kalan 12 metre e-ATA, Sustainable Bus jüri üyeleri tarafından, Karsan’ın Bursa’daki fabrika ziyareti sırasında bizzat test edildi. Jüri, ödüle aday gösterilen araçları geri dönüştürülebilirlik, tasarım, enerji sarfiyatı, emisyon salınımı, güvenlik, konfor, sessizlik ve bunun gibi pek çok geniş bir kriter listesi ile değerlendirdi. Değerlendirmelerin ardından 12 metre Karsan e-ATA sürdürülebilir toplu ulaşım noktasında komponentlerinin sahip olduğu yüksek geri dönüşümü, doğuştan elektrikli tasarımı, yaşlı ve engelli yolcuların her hangi bir basamakla karşılaşmadan hareket edebildiği tam alçak tabanlı yapısı, sınıfının en iyi menzilini sunması, ultra düşük enerji tüketimi ve yüksek yolcu kapasitesi gibi öne çıkan pek çok özellikleriyle rakiplerini geride bıraktı. Böylece Karsan’ın 12 metrelik elektrikli e-ATA modeli, şehir içi toplu taşıma kategorisinde yarışmanın kazananı oldu.