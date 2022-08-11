Avrupa ve Türkiye’de üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin “Bağlanabilirlik” testleri Türkiye’de yapılıyor

Connectivity - Bağlanabilirlik ile müşteriler; yakıt seviyesi, yakıt sarfiyatı, aracın coğrafi konumu ve aracın hangi hızlarda nasıl kullanıldığı gibi bilgileri anlık olarak takip edebilme imkanına kavuşuyorlar.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; “Yetkinlik Merkezi olarak çalışmalarına devam eden İstanbul AR-GE Merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir projelere de imza atıyoruz Daimler Truck’ın global ağı içerisinde önemli ve özel bir konuma sahip olan AR-GE Merkezimiz, Avrupa ve Türkiye’de üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra otobüslerin Connectivity – Bağlanabilirlik testlerini gerçekleştiriyor.” dedi.

Daimler Truck’ın küresel çapta ortaya koyduğu gelecek stratejisinin temelinde “Connected”, “Autonomous” ve “Electric” (Bağlanabilirlik, Otonom Sürüş ve Elektrik) yer alıyor. Başarılı çalışmalarıyla çatı şirketi Daimler Truck dünyasında sıklıkla adından söz ettiren Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi de “CAE” olarak adlandırılan bu stratejinin en önemli kilit taşlarından “Connectivity – Bağlanabilirlik” konusunda önemli bir rol üstleniyor. Ekip, bu doğrultuda Avrupa ve Türkiye’de üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra otobüslerin Connectivity - Bağlanabilirlik testlerini gerçekleştiriyor.

Connectivity - Bağlanabilirlik sistemi, verilerin toplanarak incelenmesi ve anlamlandırılmasının ardından güvenli bir biçimde son kullanıcıya aktarılmasını hedefliyor. Yeni nesil otobüslerde yer alan Connectivity - Bağlanabilirlik ile araçlardan servis sağlayıcılara ve müşterilere canlı veri akışı sağlanıyor. Hız kazanan dönüşüm sayesinde, geleceğin teknolojisi olarak düşünülen yenilikler yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, yaptığı donanım ve yazılım testleri ile müşterilere teslim edilen araçlardaki Connectivity - Bağlanabilirlik kapsamındaki veri akışıyla birlikte diğer fonksiyonların doğru ve zamanında çalışmasını garanti altına alıyor. Bu sayede en üst düzeyde müşteri memnuniyetinin sağlanması hedefleniyor.

Bünyesinde oluşturduğu test metotları ve patent başvurusu yapılan test otomasyon yazılımı ile yüzlerce veriyi aynı anda ve kısa sürede test etme kabiliyetine kavuşan Otobüs AR-GE ekibi, gerçekleştirdikleri tüm bu testler sayesinde araçların dünyayla olan bağlantısını garanti altına alıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; “Yetkinlik Merkezi olarak çalışmalarına devam eden İstanbul AR-GE Merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir projelere de imza atıyoruz. Çatı şirketimiz Daimler Truck’ın global ağı içerisinde önemli ve özel bir konuma sahip olan AR-GE Merkezimiz, Avrupa ve Türkiye’de üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra otobüslerin Connectivity - Bağlanabilirlik testlerini de gerçekleştiriyor. Otobüs AR-GE ekibimiz, donanım ve yazılım testleri ile yüzlerce veriyi aynı anda ve kısa sürede test edebiliyor. Araçlardaki Connectivity kapsamındaki veri akışı ve diğer fonksiyonların doğru ve zamanında çalışması bu testlerle güvence altına alınıyor.” diye konuştu.

Connectivity - Bağlanabilirlik ile tüm verilere ulaşmak mümkün

Connectivity - Bağlanabilirlik ile müşteriler; yakıt seviyesi, yakıt sarfiyatı, aracın coğrafi konumu ve aracın hangi hızlarda nasıl kullanıldığı gibi bilgileri anlık olarak takip edebilme imkanına kavuşuyorlar. Bu veriler, müşterilerin araçları hakkında hem daha fazla bilgiye erişebilmelerini hem de araç kullanımlarını daha verimli hale getirebilecek bilgilere sahip olmalarını sağlıyor. Söz konusu veriler sayesinde müşterilerinin araçlarının sağlık durumunu yakından takip edebilen Daimler Truck ise, gerektiğinde müşterilerine hızlı destek verebilmek adına da bu verileri kullanıyor. Connectivity – Bağlanabilirlik sistemi ile araçların daha verimli kullanılması, oluşabilecek hasarların erken tespit edilebilmesi, hızlı müdahalelerle müşteri memnuniyetinin artırılması ve ürün takibinin sürekli olarak yapılabilmesi hedefleniyor.