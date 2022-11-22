Avrupa ülkelerinde kış sürüşü liginin zirvesinde Romanya var

Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'nın en soğuk aylarında araç kullanma konusundaki bilgi, deneyim ve buna yönelik olarak yapılan hazırlıklar, ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Kış mevsiminde sürüş bilgisi liginin zirvesinde Romanya yer alıyor. Romanya'da sürücülerin %79'u kış lastikleri ve dört mevsim lastiklerin sağladığı avantajları ve bunlar arasındaki farklar konusunda diğer Avrupa ülkelerindeki sürücülerden daha fazla bilgi sahibi. Fransa ve İtalya'da bu konudaki bilgi düzeyinin, sırasıyla %56 ve %69 ile çok daha düşük olduğu görülüyor. İngiltere'de ise bu oran %34. Rumen sürücülerin, seyahat ettikleri ülkedeki mevzuatı öğrenme alışkanlığı da daha yüksek olurken, sürücülerin %56'sı gittiği ülkedeki yasal düzenlemeleri önceden kontrol ettiğini belirtti.

Goodyear'ın Kış Sürüş Alışkanlıkları Anketi kapsamında, Avrupa'nın lastik pazarında büyük öneme sahip sekiz pazarındaki 4.000 katılımcıya kış aylarındaki sürüş deneyimleri, lastik konusundaki bilgi ve alışkanlıkları ile yerel mevzuata ilişkin bilgileri konusunda bir dizi soru soruldu. Böylece, Avrupa genelindeki sürücülere lastik konusunda daha doğru bilgilere dayalı öneriler verilebilecek.

Sürücüler için en caydırıcı etken buzlanma

Sürücüler için en kaygı verici sürüş koşulu buzlanma olurken, katılımcıların %14'ü buzlu yol koşullarında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda kesinlikle araç kullanmadığını ifade etti. Buzlanma, bu alanda kar (%12), sis (%6) ve şiddetli yağmuru (%4) geride bıraktı. Sürücü güveninin en yüksek ülke Lüksemburg olurken, Lüksemburg'daki sürücüler, her yol koşulunda güvende hissettiklerini ifade etti. İtalya ve İspanya'da ise sürücüler sisli, karlı ve buzlu koşullarda anlamlı düzeyde daha az güvende hissettiğini ifade etti. En yüksek risk faktörü olarak buzlanmayı görmeyen tek ülke Polonya'da ise sürücüleri en çok korkutan etken sis oldu.

Lastik alışkanlıkları: Sürücülerin %58'i lastiklerini aşındıkça değiştiriyor

Anketten elde edilen sonuçlara göre, Avrupa'da sürücülerin çoğunluğu (%58) mevsime uygun lastik kullanımının faydalarını göz ardı ederek lastikleri ancak lastikler aşındığında değiştiriyor. Sürücülerin çoğunluğunun mevsime uygun lastik kullandığı ülkeler ise Almanya (%54), Lüksemburg (%57), Polonya (%83) ve Romanya (%70) oldu.

Lastiklerini düzenli değiştiren sürücü oranının en yüksek olduğu ülke olan Polonya, karlı koşullarda sürüş güveni konusunda Lüksemburg'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Lastik değiştirme oranının en düşük olduğu ülkelerde ise sürücüler, olumsuz koşullarda yapılan sürüşleri daha riskli bulduğunu ifade etti. Özellikle İtalya ve İspanya'da sürücüler karlı havalarda zorlanırken, kış geldiğinde kış lastiklerine geçme oranı İtalya'da %36, İspanya'da ise %12.

Soğuk havada performansı artıran çeşitli özelliklere sahip Goodyear UltraGrip Performance+ gibi kış lastikleri, sürücülere daha fazla yol tutuş ve güven sağlıyor. Goodyear'ın Winter Grip Teknolojisi, düşük sıcaklıklarda kauçuğun daha esnek olmasını sağlayarak karlı ve buzlu zeminlerde daha iyi yol tutuşa olanak tanıyan yeni bir malzeme karışımı sunuyor. Lastik desenindeki kılcal kanallar (sırtın enine açılmış ince yarıklar) bir tür pençe veya krampon işlevi görerek karı hapseder ve lastiğin karlı zeminde daha yüksek çekiş sağlamasına yardım eder. Karın top halinde sıkıştırılması sırasında yeni ve önceki karların birbirine "tutunması" sırasında da benzer bir etki meydana geliyor.

Çekiş Koruma Teknolojisi gibi özellikler de devreye girerek frenleme kuvvetlerinin yol tutuşa daha iyi ve daha kolay dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece ıslak ve kuru zeminde frenleme mesafeleri 1,5 metreye kadar azalıyor. Ürün, ÖAMTC testinde de "çok tavsiye edilen ürün" olarak sınıflandırıldı2.

1 Kış Sürüş Davranışları Anketi Goodyear sponsorluğunda 2Europe tarafından uygulanmıştır.

2 ÖAMTC 2021 Winterreifentest 2021 - Lastik boyutu: 225/50 R17 98/94V - Goodyear UltraGrip Performance, Dunlop Winter Sport 5, Bridgestone Blizzak LM005, Continental Winter Contact TS 860, ESA+ TECAR SUPERGRIP PRO, Firestone Winterhawk 4, Fulda Kristall Control HP 2, Goodride Zuper Snow Z-507, Glue Krisalp HP3, Linglong Green-Max Winter UHP, Maxxis Premitra Snow WP6, Michelin Alpin 6, NEXEN WINGUARD Sport 2, Nokian WR Snowproof P, Pirelli Winter Sottozero 3, Sava Eskimo HP 2, Toyo Tires Observe S944, Vredestein Wintrac Pro.