Otomotiv pazarı haziran ayında canlandı. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ancak, DÜNYA’ya konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin haziran ayında 75 bin ila 80 bin adet arasında satış öngördüklerini söyledi. Mersin, “Satışların iyi gitmesinde, tüketicinin yeni kur zamlarından etkilenmemek adına alımları öne çekmesi etkili oldu” dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, döviz kuru, faiz oranları ve ÖTV'nin otomobil satışlarına etkisi olduğunu belirterek, "Avrupa’nın, hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi bizde maalesef" dedi.

Dünya'nın aktardığına göre, yılın ilk çeyreğinde beklentilerinde üzerinde canlılığın yaşandığı otomotiv pazarında, fiyatların da yükselmesine paralel nisan ve mayıs aylarında hız satışlar hız kesmişti. Nisan ayında 60 bin, mayısta kapanmanın da etkisiyle 55 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti. Haziran ayında ise yeni zamlara rağmen pazar canlandı.

Turgay Mersin, sektörün temmuz satışlarından umutlu olmasına rağmen, gelecek ay pazara olumsuz yansıması beklenen en önemli gelişmenin yeni kur zamları ile birlikte yüzde 50 baremine giren araç sayısının azalması olduğunu dile getirdi.

Döviz kuru, faiz oranları ve ÖTV’nin otomobil satışalarına direkt etki ettiğini belirten OYDER Başkanı Mersin, "Döviz kurunun nereye gideceğini kimse bilmiyor. Ancak hükümetimiz faizleri biraz daha aşağı çekmeyi başarırsa otomobil sahiplenmesi daha çok olur. Diğer yandan, devletimizden matrah düzenlemesi istiyoruz" açıklamasını yaptı.

OYDER Başkanı, dünyada otomobil vergilerinin en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu dile getirerek, "Avrupa’da otomobilin çıplak fiyatı üzerine gelen vergi oranı ortalama yüzde 21. Türkiye’de ise 1.6 litre motor hacmine sahip bir otomobili baz alırsak, vergiler KDV ile birlikte yüzde 70’e dayanıyor. Dolayısıyla çıplak fiyatı 100 bin TL olan bir aracın fiyatı 170 bin TL’ye oluyor. Araç 130 bin TL ise yüzde 80 ÖTV dilimine girdiği için yüzde 100 oranında vergi oluyor. Avrupa’nın, hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi bizde maalesef" dedi.

Kaynak: Dunya.com