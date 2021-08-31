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AVRUPA'DA BİR İLK: CARLSBERG GROUP, 20 ADET RENAULT TRUCKS ELEKTRİKLİ KAMYONUNU TESLİM ALDI

Renault Trucks ve Carlsberg Group’a ait İsviçre bira fabrikası Feldschlösschen, karbonsuz taşımacılık için somut bir taahhütte bulundular. Bu tarihi sözleşme çerçevesinde Renault Trucks, 20 adet elektrikli kamyonu teslim etti.

Otovitrin 31.08.2021, 14:12
AVRUPA'DA BİR İLK: CARLSBERG GROUP, 20 ADET RENAULT TRUCKS ELEKTRİKLİ KAMYONUNU TESLİM ALDI

Feldschlösschen CEO'su Thomas Amstutz, konuyla ilgili olarak; "Renault Trucks'ın bu 20 adet elektrikli aracı, Feldschlösschen şirketi için karbonsuz lojistik yolunda gerçek bir kilometre taşını temsil ediyor. İsviçre'nin lider bira fabrikası ve içecek distribütörü olarak, ürünlerimizi çevre dostu bir şekilde üretiyoruz ve aynı şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.  

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin ise şunları ekledi: “Renault Trucks, iklim değişikliğinin zorluklarını ele almak için büyük yatırımlar yapıyor. Bugün Feldschlösschen örneğindeki gibi müşterilerimizin bizimle aynı yolda olmalarından gurur duyuyorum. Sürdürülebilir ulaşımı gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışıyoruz.”

Küresel ısınmayla mücadelede performans ile verimlilik birleşiyor

Feldschlösschen, 26 tonluk Renault Trucks D Wide Z.E. kamyonların çoğunu birkaç ay önce teslim almıştı. Renault Trucks'ın Normandiya'daki Blainville-sur-Orne tesisinde üretilen kamyonlar, Feldschlösschen’in on iki lojistik merkezinden İsviçreli müşterilerine teslimat yapıyor. Halihazırda toplam 66.000 km yol kat eden araçlar, 9.300 ton mal taşıdılar.

Renault Trucks'ın bu elektrikli araçları sayesinde Feldschösschen, dizel kamyonlara kıyasla yılda 240 ton CO2 salımınını önleyecek.

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