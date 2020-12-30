AVIS, “AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ” PROJESİ İLE 12. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ZİRVESİ’NDE PLATİN ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

“En İyisi Kirala, Avis ile Kirala” mottosuyla müşterileriyle buluşan Avis, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği zirvede, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği iş birliği çerçevesinde yürütmekte olduğu “Aynı Dili Konuşuyoruz” projesi ile “Eşitsizliklerin Azaltılması” kategorisinde Platin Ödülüne layık görüldü.

Online olarak düzenlenen törende ödülü Avis Türkiye adına alan Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, yaptığı konuşmada İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte 4 yıldır yürüttükleri Aynı Dili Konuşuyoruz projelerinin Eşitsizlikleri Azaltma kategorisinde bir kez daha ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadıklarını iletti ve sözlerine şöyle devam etti;

“Avis Türkiye olarak işitme engelli dostlarımız için Türk İşaret Dili’nde araç kiralama hizmeti sunuyoruz. Proje kapsamında “İlk Yardım Hayat Kurtarır’’ mottosu ile Türk İşaret Dili’nde İlk Yardım Kılavuzları da hazırladık. Ayrıca; 2020 yılı şubat ayında işitme engelli dostlarımıza kendi dillerinde “Türk İşaret Dili’nde Uygulamalı İlk Yardım Eğitimini, Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve Avis Türkiye birlikteliğinde sağladık.”

Avis’in Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisinde Platin ödülün sahibi olan “Aynı Dili Konuşuyoruz” projesi; araç kiralama noktalarında işitme engelli bireylerin iletişim yoksunluğu nedeni ile yaşadığı problemleri asgari seviyeye çekmek, alınan ve verilen hizmet kalitesini artırmak esasını amaçlıyor. Bununla birlikte proje “İlk Yardım Hayat Kurtarır” mottosu ile işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili’nde hazırlanan İlk Yardım Kılavuzunu da içeriyor. Ayrıca proje çatısı altında 2020 yılı Şubat ayında işitme engelli bireylere; Avis Türkiye, Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM) ve İEEFDER birlikteliğinde düzenlenerek kendi dillerinde verilen “Türk İşaret Dili’nde Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi” de bulunuyor.

KSS Zirvesi, topluma yarar sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturmak ve iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından on iki yıldır aralıksız düzenleniyor.