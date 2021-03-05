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Avantajın Adresi Yine Hyundai

• Hyundai, Mart ayında yeni bir otomobil satın alacaklara 68.500 TL’ye varan indirimler sunuyor. • Tüm segmentlerdeki göz alıcı modellerde sıfır faiz ve uygun koşullar sağlanıyor. • Müşteriler, tüm işlemlerini evden çıkmadan gerçekleştirerek kapıya teslimat da isteyebiliyor.

Otovitrin 05.03.2021, 20:03
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Avantajın Adresi Yine Hyundai

Birbirinden yeni modelleri arka arkaya tanıtarak otomotiv pazarına damgasını vuran Hyundai, uyguladığı birbirinden etkin çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tüm modellerini kapsayacak şekilde Mart ayı için yeni bir satış kampanyası hazırlayan Hyundai, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine çok özel avantajlar sunuyor.

Pratik kullanım özellikleri ve geniş iç mekanıyla Türk tüketicisi tarafından beğeniyle karşılanan Hyundai i10 ve i20, Mart ayında 0 faiz fırsatı ile avantajlı hale geliyor. A segmentinin başarılı modeli i10, 50.000 TL 12 ay, B segmentindeki estetik tasarım özelliklerine sahip i20 ise 12 ay 100.000 TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, nakit olarak satın almak isteyen müşterilerine ise i10 modelinde 10.500 TL, i20’de ise 21.800 TL’ye varan indirim yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda makyajlanarak tekrar satışa sunulan B-SUV segmentindeki iddialı model KONA ise 62.900 TL’ye varan indirim veya 80.000 TL 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi fırsatıyla sahibini bekliyor. C-SUV segmentinde Türkiye’nin en beğenilen modellerinden olan TUCSON’un N Line donanım seçeneğindeyse 100.000 TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68.500 TL’ye varan üstün satış avantajı sunuluyor.

Mart ayında geçerli olacak bu özel kampanya hakkında görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Bahar aylarının bu ilk günlerinde herkesin hayali yeni bir otomobil satın almak. Biz de Hyundai ailesi olarak tüketicinin taleplerini her yönüyle karşılayan model yelpazemizde birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyoruz” dedi. Berkel sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ürettiğimiz i10 ve i20 modellerimiz kendi segmentlerinde Türk tüketicisinin zevkine en uygun otomobiller. Ayrıca geçtiğimiz yıl kendi segmentlerinde zirvede yer alan TUCSON ve KONA’da da bu yıl iddiamızı sürdürüyoruz. Özellikle kendini ispatlamış olan bu SUV modellerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz. Uzun yıllardır olduğu gibi amacımız mutlu ve memnun müşteriler yaratmak. Bu doğrultuda avantajın adresi yine Hyundai diyerek Mart ayı için çok özel bir kampanya geliştirdik. Avantajlı fiyatlarımız kadar sıfır faizli kredi seçenekleriyle de satın alma süreçlerini daha cazip hale getirdik. Amacımız, isteyen herkesin daha fazla beklemeden yeni bir otomobil sahibi olması ve bu önemli fırsatları zaman geçirmeden avantaja dönüştürmesi” dedi.

Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Satıcıları’nda 31 Mart’a kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde, dileyen müşteriler evden çıkmadan da satın alma işlemlerini gerçekleştirerek araçlarını kapıda teslim alabilecekler.

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