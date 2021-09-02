AUTOSHOW 2021 MOBILITY 14-26 EYLÜL’DE OTOMOTİV TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Hem katılan markalar hem uzun zamandır hazırlık yapan sektör temsilcileri hem de uzun zamandır otomotiv dünyasını bir arada görmek isteyen otomotiv tutkunları açısından keyifli ve heyecanlı bir deneyim olacak.

Son teknoloji otomobiller, hafif ticari araçlar ve motosikletler meraklılarıyla dijitalde buluşuyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

Türkiye’nin en önemli Autoshow fuarı bu yıl dijitale taşınıyor

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Panaromik görüntüleme teknolojisi ile oldukça zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilecek ziyaretçiler, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken ürünler ve finansman imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Otomotiv sektörüne ve geleceğine dair en güncel bilgiler çok sayıda konferans ve toplantılarda konuşuluyorken fuar alanından da izlenebiliyor olacak. Ayrıca tüm ziyaretçiler markaların merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu fuara ilişkin olarak ‘’ Autoshow’u bu yıl çağımızın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye’nin ilk dijital Autoshow’u olarak “Mobilite” teması ile 14-26 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Bildiğiniz üzere Otomotiv sektörü çok önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçiyor. Bu noktada teknolojik gelişmelerin ülkemize getirilebilmesi ve yatırımların artırılması için gerekli alt yapı hazırlıklarının tamamlanması yönünde kamunun da katkısı ve desteği büyük önem arz ediyor.’’ dedi.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise fuara ilişkin olarak ‘’Bir buçuk yılı aşkın süredir markalarımız, ajanslarımız ve destekçilerimizle beraber çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 13 Eylül’de siz değerli basın mensuplarının, 14-26 Eylül tarihlerinde ise tüm otomotiv tutkunlarının ziyaretine açılacak Autoshow 2021 Mobility fuarı bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak.

Mekan ve zaman sınırını ortadan kaldıran dijital autoshow fuarı, tüm ziyaretçilerin istedikleri zaman istedikleri yerden ulaşabilecekleri ve çok değerli markaları bir arada görmenin yanı sıra heyecana ortak olabilecekleri bir platform sunuyor.’’ dedi.

Kayıt olabilir ve ücretsiz ziyaret edebilirsiniz

Enerjinin bir an bile düşmeyeceği Autoshow 2021 Mobility etkinliği için tüm otomotiv tutkunları www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak bugünden kayıt olabilir ve bu sıra dışı deneyim için geri sayıma katılabilirler. Uluslararası OICA fuar takvimine de dahil olan fuar, tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Fuarın destekçileri başta CASTROL olmak üzere, Otokoç Otomotiv, Garanti BBVA, Autorola, Continental, sahibinden.com, IPSOS ve Otostat markaları oldu.

Herkesin keyif alacağı bir içerik ve çeşitlilik sunacak dijital fuarda interaktif etkinlikler de gerçekleştirilecek.14 Eylül’de giriş yaparak, fuar etkinlik takvimini ajandalarınıza kaydetmenizi öneriyoruz.