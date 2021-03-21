AutoGrouppe’dan Bayi Adaylarına A’dan Z’ye Finans Desteği!
AutoGrouppe Finans Destek Paketiyle Bayilerin İlk Yatırım Maliyetini Kredilendiriyor!
A’dan Z’ye ilk yatırım maliyeti kredilendiriliyor.
Sunmuş oldukları finans destek paketiyle Türkiye’de otomotiv satış sonrası hizmetler sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getirdiklerini belirten AutoGrouppe Yönetim Kurulu
Başkanı Barış Özkan, “Girişimcilerin en çok problem yaşadığı konu ilk yatırım maliyetidir. AutoGrouppe bayisi olmak isteyenlerin de; franchise bedeli, cihaz-
ekipman ve yedek parça stoku gibi yatırımları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bayilik için gereken ilk yatırım bedellerinin, girişimci tarafından kolaylıkla ödenmesi adına
yeni bir oluşum başlattık. Bu kapsamda oluşacak bayilik için, tesis inşasından gerekli cihaz-ekipmana, yedek parça stokundan, franchise bedeline ve tesisin AutoGrouppe
çizgisindeki kurum standartlarında dekore edilmesine kadar A’dan Z’ye tüm masrafları, anlaşmalı olduğumuz finans kuruluşu aracılığıyla kredilendirebiliyoruz”
açıklamalarında bulundu. İş kendi kendisini ödüyor AutoGrouppe finans destek paketiyle herhangi bir bankaya veya finans kuruluşuna
alternatif bir finans operasyonu da yaratmış olduklarını vurgulayan Özkan, “Özellikle bayilik ağımıza yeni katılacak olan ve sektörümüze yeni giriş yapan işletme ve
oluşumlara da destek sunmuş oluyoruz. Halihazırda da finans destek paketimizden yararlanmak isteyen birkaç bayi adayımızla görüşmelerimize başladık. Bu
hizmetimizden yararlanmak isteyenlerin ticari değerlendirmemiz neticesinde destek sağlıyoruz. Bayimiz de işlerini devam
ettirirken, 12 aya kadar vade farkı olmadan ve 60 aya kadar da gerekiyorsa vade
farkıyla taksitlerini ödeyebiliyor. Kısacası iş kendi kendisini ödüyor. Böylelikle
maliyetlerin belirlenmesiyle, bir anlamda bayimiz yerine bizler fizibiliteyi de yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.