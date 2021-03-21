AutoGrouppe’dan Bayi Adaylarına A’dan Z’ye Finans Desteği!

Her markadan otomobil ve hafif ticari araç için garantili servis hizmeti veren ve bayilik ağını hızla genişleten AutoGrouppe, bayi adaylarına sunduğu finansal

destek paketiyle de ilk yatırım maliyetlerinin kolayca ödenmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda otomotiv satış sonrası sektöründe ilk kez yenilikçi bir yaklaşım

ortaya koyan AutoGrouppe, bayilik almak isteyen girişimcilere tesis, kurulum, cihaz-ekipman ve franchise bedeli gibi masrafların karşılanması için 12 ay

vadeli sıfır faizli veya 60 aya kadar vade farklı olmak üzere kredi imkanı sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AutoGrouppe Yönetim Kurulu

Başkanı Barış Özkan, “Özellikle bayilik ağımıza yeni katılacak olan ve sektörümüze yeni giriş yapan işletme ve oluşumlara da destek sunmuş oluyoruz.

Böylece bayimiz işlerini devam ettirirken, 12 aya kadar vade farkı olmadan ve 60 aya kadar da gerekiyorsa vade farkıyla taksitlerini ödeyebiliyor. Kısacası iş

kendi kendisini ödüyor” dedi.

Otomotiv satış sonrası sektörüne sunduğu garantili servis hizmetiyle yenilikçi bir yaklaşım getiren AutoGrouppe, Türkiye çapında hızla yaygınlaşan bayi servis ağına

yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. 2020 yılını altyapı hazırlıklarıyla geçiren ve 2021 yılında 50 bayiye ulaşma hedefi koyan AutoGrouppe, sunduğu finans destek

paketiyle AutoGrouppe bayisi olmak isteyen girişimcilere kapsamlı bir kredi imkanı sağlıyor. Kredi kapsamında AutoGrouppe bayiliği almak isteyen girişimciler; tesis,

kurulum, cihaz-ekipman ve franchise bedeli gibi masrafların karşılanması için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 60 aya kadar vade farklı olmak üzere kredi temin edebiliyorlar.

AutoGrouppe ve anlaşmalı finans kuruluşu aracılığıyla sunulan krediyle girişimciler, yatırım bedellerini aylık taksitlerle ödemek suretiyle işlerine odaklanabiliyorlar.