AutoGrouppe, Araç Bakım Onarımlarındaki Hareketliliğe Bayi Ağıyla Hazır!

Başta garantili servis olmak üzere, araç sahiplerine ve filo müşterilerine avantajlı

satış sonrası hizmetler sunan AutoGrouppe, bayi ağını genişletmeye ve önemli iş

birlikleriyle hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Mayıs ayındaki 17

günlük kapanmanın ardından, servis sektöründe yaşanan dönemsel yoğunlukta

müşterilerini en iyi biçimde ağırlayan AutoGrouppe, 2021 yılının başından bu

yana geçen zaman zarfında bayi sayısını hızla geliştirerek %100’e yakın arttırdı.

AutoGrouppe son olarak, yeni finans paketi ve kiralama hizmetleriyle de

müşterilerinin karşısına çıkarak iş modellerini çeşitlendirmeyi sürdürdü. Bu

kapsamda AutoGrouppe ALJ Finans ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle sektörde bir

ilk olarak bayilerinden bakım onarım hizmeti alan müşterilerinin 1000 TL ve

üzeri tutarındaki masraflarını 36 aya kadar taksitlendirebiliyor. Aynı zamanda

yine bir ilke imza atarak global kiralama şirketi LeasePlan ile anlaşan

AutoGrouppe, özel servis ağı kimliğiyle araç kiralama hizmeti de sunmaya

başladı.

AutoGrouppe bünyesindeki yenilikleri, servis sektöründeki gelişmelerle birlikte

değerlendiren AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan; “Özellikle

tatil hazırlıkları kapsamında, Haziran sonundan itibaren servis girişlerinde

yaşanacak yoğunluğun Kurban Bayramı’na kadar artarak devam edeceğini

bekliyoruz. Gelişen bayi ağımızla birlikte, tatil bölgelerindeki artan talepleri de

karşılamak amacı ile başta Bodrum olmak üzere Muğla ili genelindeki

yapılanmamızı hızlandırarak hizmete açtık. Çok yakında yavru vatan KKTC’de

de Kıbrıslı vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık.

Yıl sonunda ise 50 adedin üzerindeki bayi ağımızla yolumuza devam etmeyi

hedefliyoruz. Bayi ağımızı, finans paketi çözümümüz ve araç kiralama

hizmetimiz gibi fark yaratan yeniliklerimizle destekleyerek gelişimimizi

sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Her markadan otomobil ve hafif ticari araç için garantili servis hizmeti sunan

Autogrouppe; bayi ağıyla büyümesini sürdürürken, avantajlı hizmetler ve yeni iş

modelleriyle de faaliyet alanını genişletiyor. Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede

28 noktaya ulaşan AutoGrouppe, yaz tatili öncesi servislerde yaşanacak araç

hareketliliğini ise alanında uzman personele ve tam donanımlı ekipmanlara sahip

bayileri aracılığıyla karşılamaya hazırlanıyor. Müşterilerine sunduğu yeni finans

paketiyle, bakım onarım harcamalarında taksitli ödeme kolaylığı dönemini de başlatanAutoGrouppe, ayrıca yeni devreye aldığı araç kiralama hizmetiyle KOBİ’lerin kiralık

araç ihtiyaçlarına birçok lokasyonda çözüm sağlamaya da başladı.

Servis sektörünü hareketli günler bekliyor!

Mayıs ayında yaşanan 17 günlük kapanmadan sonra, satış sonrası hizmetler

sektöründe oluşan dönemsel yoğunlukta müşterilerini en iyi biçimde ağırladıklarını

dile getiren AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, “Sıfır araçlarda

yaşanan tedarik sıkıntısı ve ikinci el araçlara olan talep, bahar ve yaz dönemindeki

bakım-onarım ihtiyaçlarıyla birleşince, servis sektöründeki hareketliliği de tetikledi.

Mayıs ayındaki uzun kapanma sürecinin ardından genel bakım, klima kontrolü ve

lastik değişimlerinde tüm bayilerimizde oldukça yoğun bir 10 gün geçirdik. Haziran

ayının ortalarında ise bir durulma oldu fakat ay sonunda tekrar hareketliliğin

yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle tatile ve uzun yola çıkacak olanların servislerde

oluşturacağı yoğunluğun, Haziran ayı sonundan Kurban Bayramı’na kadar devam

edeceğini tahmin ediyoruz” açıklamalarında bulundu.