AutoGrouppe, Araç Bakım Onarımlarındaki Hareketliliğe Bayi Ağıyla Hazır!
AutoGrouppe Servis Sektöründeki Yeniliklerini Finans Paketi ve Kiralama Hizmetiyle Sürdürüyor!
Başta garantili servis olmak üzere, araç sahiplerine ve filo müşterilerine avantajlı
satış sonrası hizmetler sunan AutoGrouppe, bayi ağını genişletmeye ve önemli iş
birlikleriyle hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Mayıs ayındaki 17
günlük kapanmanın ardından, servis sektöründe yaşanan dönemsel yoğunlukta
müşterilerini en iyi biçimde ağırlayan AutoGrouppe, 2021 yılının başından bu
yana geçen zaman zarfında bayi sayısını hızla geliştirerek %100’e yakın arttırdı.
AutoGrouppe son olarak, yeni finans paketi ve kiralama hizmetleriyle de
müşterilerinin karşısına çıkarak iş modellerini çeşitlendirmeyi sürdürdü. Bu
kapsamda AutoGrouppe ALJ Finans ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle sektörde bir
ilk olarak bayilerinden bakım onarım hizmeti alan müşterilerinin 1000 TL ve
üzeri tutarındaki masraflarını 36 aya kadar taksitlendirebiliyor. Aynı zamanda
yine bir ilke imza atarak global kiralama şirketi LeasePlan ile anlaşan
AutoGrouppe, özel servis ağı kimliğiyle araç kiralama hizmeti de sunmaya
başladı.
AutoGrouppe bünyesindeki yenilikleri, servis sektöründeki gelişmelerle birlikte
değerlendiren AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan; “Özellikle
tatil hazırlıkları kapsamında, Haziran sonundan itibaren servis girişlerinde
yaşanacak yoğunluğun Kurban Bayramı’na kadar artarak devam edeceğini
bekliyoruz. Gelişen bayi ağımızla birlikte, tatil bölgelerindeki artan talepleri de
karşılamak amacı ile başta Bodrum olmak üzere Muğla ili genelindeki
yapılanmamızı hızlandırarak hizmete açtık. Çok yakında yavru vatan KKTC’de
de Kıbrıslı vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık.
Yıl sonunda ise 50 adedin üzerindeki bayi ağımızla yolumuza devam etmeyi
hedefliyoruz. Bayi ağımızı, finans paketi çözümümüz ve araç kiralama
hizmetimiz gibi fark yaratan yeniliklerimizle destekleyerek gelişimimizi
sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.
Her markadan otomobil ve hafif ticari araç için garantili servis hizmeti sunan
Autogrouppe; bayi ağıyla büyümesini sürdürürken, avantajlı hizmetler ve yeni iş
modelleriyle de faaliyet alanını genişletiyor. Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede
28 noktaya ulaşan AutoGrouppe, yaz tatili öncesi servislerde yaşanacak araç
hareketliliğini ise alanında uzman personele ve tam donanımlı ekipmanlara sahip
bayileri aracılığıyla karşılamaya hazırlanıyor. Müşterilerine sunduğu yeni finans
paketiyle, bakım onarım harcamalarında taksitli ödeme kolaylığı dönemini de başlatanAutoGrouppe, ayrıca yeni devreye aldığı araç kiralama hizmetiyle KOBİ’lerin kiralık
araç ihtiyaçlarına birçok lokasyonda çözüm sağlamaya da başladı.
Servis sektörünü hareketli günler bekliyor!
Mayıs ayında yaşanan 17 günlük kapanmadan sonra, satış sonrası hizmetler
sektöründe oluşan dönemsel yoğunlukta müşterilerini en iyi biçimde ağırladıklarını
dile getiren AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, “Sıfır araçlarda
yaşanan tedarik sıkıntısı ve ikinci el araçlara olan talep, bahar ve yaz dönemindeki
bakım-onarım ihtiyaçlarıyla birleşince, servis sektöründeki hareketliliği de tetikledi.
Mayıs ayındaki uzun kapanma sürecinin ardından genel bakım, klima kontrolü ve
lastik değişimlerinde tüm bayilerimizde oldukça yoğun bir 10 gün geçirdik. Haziran
ayının ortalarında ise bir durulma oldu fakat ay sonunda tekrar hareketliliğin
yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle tatile ve uzun yola çıkacak olanların servislerde
oluşturacağı yoğunluğun, Haziran ayı sonundan Kurban Bayramı’na kadar devam
edeceğini tahmin ediyoruz” açıklamalarında bulundu.