Auto King’ten Araç Sahiplerine Tatil Dönüşü Öneriler

Araç sahiplerini yüksek bakım maliyetlerinden korumanın en etkili yöntemi zamanında yapılan bakımlardır. Can güvenliği için uzun yolculuklardan sonra titizlikle yapılan bir araç kontrolü, olası kaza ve arızaların önüne geçerek size güvenli bir yolculuk imkânı sunacaktır. 20 yıllık deneyimi ile alanında nitelikli hizmet sunan Auto King, tatil dönüşü üstün kalite standartları ile sürücüler için etkili çözümler sunuyor.

Auto King Servislerden ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı

Auto King, keyifle çıkılan tatil dönüşünde şehir içinde yaşanacak olası sorunlar için son teknolojiden faydalanılarak kullanılan teknikler sayesinde alanında fark yaratıyor. Araç performansını olabildiğince iyi durumda muhafaza etmek, büyük arızalara neden olabilecek küçük problemleri ortadan kaldırmak ve herkes için güvenli bir yolculuk sağlamak için Auto King Servislerden ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, tatil sonrası gündelik hayata dönüşte emniyetli ve sorunsuz bir yolculuk adına son derece önemli bilgiler paylaştı.

‘Motor yağı kontrolleri uzun yolculuklardan sonra çok önemli’

Uzun yol sonrası yenilenen motor yağının araçların ömrünü uzatacağını belirten Şanlı, “Motor yağı kullanım sıklığına göre sürtünmeden kaynaklı olarak kirlenir. Yağın içerisinde tortular birikir ve hareketli parçalardaki sürtünmenin artmasına neden olur. Motor yağında parçacıkların oluşması aracın performansını düşürür. Otomobil eskisi gibi çalışmaz ve motordan bazı sesler gelebilir. Motor yağının kirlenmesi motorun hareketli parçalarında hasarlara neden olabilir. Yağ filtresi motor yağında biriken tortuları süzerek devirdaim yapan yağın motora temiz bir şekilde verilmesini sağlar. Araç yağ filtresi motora daha temiz bir motor yağının gitmesini sağlar. Ancak motor yağ filtresi zamanla biriktirdiği kir ve tortular nedeniyle kirlenir ve bir süre sonra motora giden yağı temizleme kapasitesi düşer. Böyle bir durumda aracın performansı ve motor parçalarının dayanıklılığı düşer. Bu nedenle yenilenen motor yağı, tatil nedeniyle gerçekleşen uzun yolculukların yaratacağı hasarların önünü kesebilir.” diye konuştu.

‘Lastik ve frenlerin bakımına özen göstermek çok önemli’

Tatil sonrası yapılması gereken araç bakımında konforlu ve güvenli bir sürüş için öncelikli olarak lastik ve frenlerin bakımına özen gösterilmesi gerektiğinin üzerinde duran Auto King Genel Müdür Yardımcısı Şanlı, ‘’Lastik bakımı hayati önem taşımasının yanı sıra aracın performansını arttırmakta ve yakıt tüketimini azaltmakta önemli rol oynamaktadır. Lastik bakımında dikkat edilmesi gerekenler, hava basıncı kontrolü, şekil kontrolü, hasar kontrolü ve diş derinliği kontrolüdür.’’ dedi.

Güvenli ve konforlu bir seyahatin en temel unsurlarından birinin de fren sistemi olduğunun mutlaka farkında olunmasına dikkat çeken Şanlı, ‘’Aracın fren hidroliği depo ağzından 1.5 cm kadar aşağıda olmalıdır. Bu seviyenin altına düşmemeye özen gösterilmelidir. Eğer altına düşerse mutlaka hidrolik eklemesi yapılmalıdır.’’ açıklamalarında bulundu.

‘İç dış temizlik uzun yol sonrası kirlenen araçlar için çözüm oluyor’

AUTO KING yetkili servislerinde alanında uzman ekip ile oto detaylı iç temizlik hizmeti verildiğinden bahseden Şanlı, ‘’Tatilde kat edilen taş, toprak ve engebeli yollar şehirdeki yollardan farklıdır. Arabaya sıçrayan çamur, güneşe maruz kalmaktan rengi değişen koltuklar, kumlar araçları kirletir. Bu durum hem sağlık hem görünüm için olumsuz sonuçlar doğurur. Biriken toz ve bakteriler seyir halindeki aracın içerisinde herkesin sağlığını olumsuz etkiler. Yolcu ve sürücülerin sağlığı açısından sıklıkla kullanılan araç içinin detaylı temizliği oldukça önemli bir konudur.’’ diyerek araç temizliğinin önemini vurguladı.

‘Hava ve polen filtresinin zamanında değiştirilmesi gerekir’

Tatil boyunca filtrelerin daha hızlı tıkandığına dikkat çeken Şanlı, ‘’Bilindiği üzere motorlu araçların çalışma prensibi hava ve yakıta bağlıdır. Aracın motoru, sürekli filtre edilmiş temiz havaya ihtiyaç duyar. Özellikle tatil boyunca tozlu ve çamurlu yollarda uzun süre kullanılan araçlarda çok daha hızlı kirlenen hava filtrelerinin gözenekleri tıkanır ve filtreden geçerken hava debisi düşeceği için yakıt sarfiyatı artar. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir motora sahip olmak için araçların akciğerleri olan hava filtrelerinin zamanında değiştirilmesi gerekir. Polen filtresi ise aracın kliması açık veya kapalı olsun fark etmeden araç yaşam alanına nüfuz eden havayı dış ortam kirliliğinden süzerek bize ulaştırılmasını sağlayan önemli bir parçadır. Özellikle tatile çıkılan uzun yolculuklarda zaman zaman camı açarak temiz hava alma ihtiyacı hissederiz. Bunun en temel sebeplerinden biri araç yaşam alanına giren temiz filtre edilmiş havanın az girişidir. Zamanında değişmeyen ve gözenekleri tıkanan polen filtreleri soluduğumuz havanın kalitesini düşürür. ’’ açıklamalarında bulundu.