Auto King onarım hizmetleri sayesinde ülke ekonomisine bir milyar TL’ye yakın tasarruf sağladı

Sektörde 20. yılını dolduran Türkiye’nin lider oto bakım, mekanik ve onarım markası Auto King, değiştirmeden onarım yapılması bilinciyle ülke ekonomisine katma değer kazandırarak cari açığın önüne geçiyor ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Auto King, parça eksikliği sorunu yaşayabilecek araçları yeniden kullanıma kazandırmasıyla dikkat çekiyor. İthalatta yedek parça satın alımlarının önüne geçerek ekonomiye katkı sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu belirten Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, “Özellikle yedek parça fiyatlarının artması, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve parça üretimlerinin durması gibi etkenler araç sahiplerini onarıma yönlendirdi. Değiştirmeden onarım yapma felsefemiz ile ortaya çıkardığımız katma değer için çok mutlu ve gururluyuz. ”dedi.

Pandemi sonrası oluşan dünya düzeninden her sektör olduğu gibi otomotiv sektörü de olumsuz etkilendi. Auto King, hasarlı araçlarda onarım yaparak daha az çevre kirliliği ve daha az maliyet sağlıyor ve ülke ekonomisinde ithalatın önüne geçiyor. Yedek parça fiyatlarındaki artış ve ithalatta yaşanan zorluklar sebebiyle yaşanan aksaklıkların önüne geçen Auto King, araçların orijinalliğini koruyan onarım teknolojileriyle yedek parça satın alımlarının önüne geçerek ithalat oranını büyük ölçüde azaltıyor.

‘Gerçekleştirdiğimiz onarım teknolojileriyle araç orijinalliğini koruyoruz’

Araçlarda onarım yapılmasının hem ülke ekonomisi hem araç sahipleri için büyük faydaları olduğuna dikkat çeken Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, “İkinci el araçların sıfır araç fiyatları seviyesine gelmesiyle beraber araçların bakım ve hasar onarımları yüksek öncelikli duruma geldi. Aracını değiştirmek isteyen kullanıcı elindekini satıp yerine yenisini koyamayacağı için elindekinin kıymetini bileceği veya değerini koruyabileceği alanlara yöneldi. Ayrıca; yedek parça tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, parça üretimlerinin neredeyse durması, sigorta şirketleri ve özellikle araç sahiplerinin tramerde hasar kayıtlarının yüksek çıkma kaygısı, aylarca yurt dışı tedariki beklemek ve bu zaman zarfında araçsız kalmamak için kullanıcıları onarıma yönlendirdi.” dedi.

Açıklamalarına devam Özkök, “Bakım periyodu gelmiş araçların bakımlarını TSE belgeli güvenilir özel servislerimizde daha uygun maliyetlerle garantili hizmet alımı ile gerçekleştiriyoruz. Kaporta ve dış aksamlarda oluşan hasarları da aynı şekilde güvenilir, doğru malzeme ve Avrupa standartlarında kabul görmüş boya ve sarf malzemeleriyle onarıyoruz. Yıllarca anlatmaya çalıştığımız, onardıkça daha az çevre kirliliğine neden olduğumuz. Daha az maliyet ile kullanıcılar hem kendi bütçeleri hem ülke ekonomisi adına büyük katkılar sağlıyorlar. Onarımın sigortalı açısından bir sonraki poliçe döneminde daha az maliyet olduğuna, onarımın araç orijinalliğini koruduğuna biz inandıramadık ama pandemi inandırdı. ”diyerek sözlerini sürdürdü.

Auto King’den 2021 onarım hizmeti değerlendirmesi

2021 verilerini değerlendiren Özkök, “Auto King olarak, 2021 yılında yapmış olduğumuz tüm onarım hizmetleri sayesinde ülke ekonomisine bir milyar TL’ye yakın tasarruf sağladık. Onarım hizmetlerimiz ile far, radyatör, tampon, plastik ve alüminyum parçaları değiştirmek yerine onararak ithalatın önüne geçiyoruz. Hem çevre hem de ülke ekonomisine Auto King olarak büyük katkıda bulunuyoruz.