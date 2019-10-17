AUTO KING, deneyimli kadrosunu üst yönetimine taşıdı!

AUTO KING köklerinden besleniyor, deneyime önem veriyor.

Görev değişikliği ile ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en önemli oto bakım ve onarım markası olarak daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu çalışmanın, şirketimizin kültürüne ve sigorta sektörüne hakim, onarım süreçleri konusunda deneyimli, kadrolarımız ile gerçekleşeceğini biliyoruz. Şirket vizyonunu özümsemiş kemik kadromuzun duruşundan da aldığımız güç ile önemli çalışmalara imza attık. Şirketimizde 20 yıl boyunca bizimle birlikte olan, sigorta sektörünün ve araç sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen aynı zamanda bizleri çok daha iyi yerlere taşıyan ekibimize olan inancımız tamdır.

Türkiye’nin en büyük Onarım ve oto bakım markası AUTO KING’in Genel Müdürlüğüne Yüksek Mühendis Engin ATAKAN getirildi.

Atakan, AUTO KING bünyesinde Sigorta şirketlerine Oto dışı hasar branşında hizmet veren SERVİCEMASTERClean firmasında 11 yıl Genel Müdür olarak görev yapmış ve AUTO KING kuruluşundan bugüne çeşitli birimlerinde hizmet vermiştir. Engin Atakan 2019 yılı itibaren Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Uzun yıllardır AUTO KING bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alarak, bilgi birikimi ve tecrübeleriyle kendilerini sektöre kanıtlamış deneyimli kadrosu önümüzdeki süreçte AUTO KING’in yönetimini üstlenmiştir.

Yönetim Kadrosu

Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erkan KIRAÇ,

Operasyon ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Safiye KANAR,

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür yardımcısı İlter TEKİN,

Servisler ve Lojistik Genel Müdür yardımcısı Bülent ŞANLI,

Finans Genel Müdür Yardımcısı Berrin SUSAMIŞ.