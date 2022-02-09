Auto King, alanında Türkiye'nin en bilinen markası

Türkiye’nin önemli araştırma şirketlerinden Ipsos, Oto Bakım Koruma/Mekanik Bakım/Ekspertiz Kullanıcı Araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye’nin lider oto bakım, onarım ve mekanik bakım markası Auto King, alanında bilinirliği en yüksek marka olarak ön plana çıktı.

Araştırmada, TÜİK 2021 Temmuz ayı sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, Türkiye genelinde 24,8 milyon araç bulunuyor. Bu sayının 13,5 milyonu otomobilden oluşuyor. İstanbul toplam araç parkının yüzde 18,1’ini elinde bulunduruyor. Otomobilde ise yüzde 23’lük pay alıyor. İstanbul’da Temmuz 2021 itibariyle 3,1 milyon otomobil bulunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun sicil kayıtlarına göre, Türkiye’de bakım ve tamir hizmeti adına 27 farklı özel işkolunda faaliyet gösteren yaklaşık 87 bin işletme olduğu yer alıyor. Araştırmada İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına da yer verilerek, İstanbul’da motorlu kara taşıtları onarımı adına 6,200 işyeri, ekspertiz hizmeti veren 63 firma bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ekspertizde firma bilinirliğinde 2’inci sırada

TÜİK verilerine göre 2020 yılında, yüzde 70,3’ü,yani 6,5 milyon adedi otomobil olmak üzere, toplam 9,2 milyon adet ikinci el araç satışı gerçekleştirildi. Satın alma sırasında ekspertiz yapılma önerisi yüzde 83 alıcı, yüzde 17 satıcı tarafından geldi. Ekspertiz için firma bilinirliğinde Auto King yüzde 40 ile ikinci sırada. Ana faaliyet olarak oto bakım koruma hizmeti veren iş yerleri daha çok oto boya koruma, far temizliği, motor detaylı temizleme, pasta cila, detaylı iç temizleme gibi bakım koruma hizmetleri sunuyor. Ana faaliyet olarak mekanik bakım hizmeti veren iş yerlerinin öncelikle periyodik bakım, fren disk değişimi, motor yağ değişimi, rot balans ayarı hizmetlerinin ilk sıralarda olduğu görülüyor.

Oto bakım onarımda yüzde 52 ile birinci

Oto bakım onarım hizmeti veren iş yerleri bilinirliğinde Auto King yüzde 52 ile markalı iş yerleri içinde ilk sırada yer alıyor. Araç markasının kendi yetkili servisi olası bakım koruma konusunda yüzde 67 ile ilk kapısı çalınacak yer olarak görünüyor. Ancak fiyat etkisi ile araç markasına hizmet veren münferit servis bakım koruma işyerleri 46 pay ile markalı (Auto King, Sonax, Auto Cluab vb) diğer işletmelerle paralel bilinirlik skorları alıyor. Son 2 yıl içinde herhangi bir oto koruma bakım hizmeti alan kişiler için yeni hizmet alımında Auto King’i düşünme ihtimalleri yüzde 84 ile yüksek bir pay alıyor.

Mekanik bakım adına hizmet alım yeri açısından münferit tamirci kanalı yüzde 43,1 ile en baskın kanal. Yetkili servis yüzde 41,1 ile öne çıkarken, Auto King yüzde 4 ile markalı tamir kanalları içinde ilk sırada yer alıyor.

Mekanik bakımda yüzde 43 ile ikinci

Mekanik bakım hizmeti veren iş yerleri bilinirliğinde Auto King yüzde 43 ile markalı iş yerleri içinde yine ilk sırada. Araç markasının kendi yetkili servisi olası mekanik bakım konusunda yüzde 76 ile ilk kapısı çalınacak yer olarak görülüyor. Ancak fiyat etkisi ile araç markasına hizmet veren münferit servis bakım koruma işyerleri yüzde 51 pay ile markalı (Auto King vb.) diğer işletmelere en önemli rakip bilinirlik skorları alıyor. Auto King’in bu alanda bilinirliğinde internet yüzde 53 ile ilk sırada.

Son 2 yıl içinde herhangi bir mekanik bakım hizmeti alan kişiler için yeni hizmet alımında Auto King’i düşünme ihtimalleri yüzde 79.