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AUTO KING Akademi’de eğitimler hız kesmiyor

AUTO KING’in eğitim alanındaki çalışmalarına yön veren Eğitim Akademi, katılımcıların eğitimi 360 derece almalarını sağlıyor. Oto Bakım ve Koruma, Boya, Plastik ve Alüminyum Parça, İç Döşeme ve Ön Cam tamirlerinin yanı sıra Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme, İş İdaresi konularını katılımcılara teorik ve pratik olarak anlatan Auto King’in uzman eğitmenleri, süreci simülatif olarak da destekliyor. AUTO KING, Eğitim Akademi ile 2019 yılsonunda yaklaşık 120 kişiye eğitim vermeyi hedefliyor. Son olarak 14-22 Ekim’de düzenlenen eğitimlere katılan katılımcılara eğitim sonunda sertifikalarını veren Akademi, yeni eğitim programı hazırlayarak katılımcıların gelişimine odaklanmayı sürdürüyor.

AUTO KING Akademi’de eğitimler hız kesmiyor

AUTO KING’in eğitim alanındaki çalışmalarına yön veren Eğitim Akademi, katılımcıların eğitimi 360 derece almalarını sağlıyor. Oto Bakım ve Koruma, Boya, Plastik ve Alüminyum Parça, İç Döşeme ve Ön Cam tamirlerinin yanı sıra Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme, İş İdaresi konularını katılımcılara teorik ve pratik olarak anlatan Auto King’in uzman eğitmenleri, süreci simülatif olarak da destekliyor. AUTO KING, Eğitim Akademi ile 2019 yılsonunda yaklaşık 120 kişiye eğitim vermeyi hedefliyor. Son olarak 14-22 Ekim’de düzenlenen eğitimlere katılan katılımcılara eğitim sonunda sertifikalarını veren Akademi, yeni eğitim programı hazırlayarak katılımcıların gelişimine odaklanmayı sürdürüyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:32
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AUTO KING Akademi’de eğitimler hız kesmiyor

Sektörün gelişime verdiği önemi Genel Merkez Eğitim Akademi’de hayata geçirdiği projelerle destekleyen AUTO KING, idari, teknik ve uygulamalı eğitimleriyle bireylerin gelişimine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Eğitim kapsamında; İş İdaresi, Mini Onarım, Mobil Parça Onarımı, Boyasız Göçük Düzeltme, Oto Bakım Koruma, Ön Cam Onarımı ve İç Döşeme Onarımı konularını 19 katılımcıya simülatif olarak aktaran AUTO KING’in uzman eğitmenleri,  teorik eğitimlerle de süreci destekliyor.  Auto King Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kıraç, Hasar ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Safiye Kanar ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı İlter Tekin’in ekipleriyle birlikte verdikleri eğitim kapsamıyla da katılımcıların ilgisini ve beğenisini kazanıyor.

“AUTO KING’de eğitim hiç bitmeyen bir süreç”

Eğitimin AUTO KING’de hiç bitmeyen bir süreç olduğunun altını çizen AUTO KING Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erkan KıraçAUTO KING olarak sektörünün gelişimine destek olmanın yanı sıra bireylerin gelişimine de odaklanıyoruz. Bu bakış açısıyla da hayata geçirdiğimiz eğitimleri 360 derece olacak şekilde kurguluyoruz.  Ayrıca nitelikli eleman yetiştirmek hem bizim hem de sektörümüz için oldukça önemli. Bu farkındalıkla da eğitimlerimizin şirketlerin vizyonuna ve süregelen hedeflerine ciddi oranda katkı sağlayacağı düşünüyoruz. Eğitim sonrası yeni üyelerimize almış oldukları eğitimi başarı ile tamamladıklarını gösteren sertifikaları takdim ediyoruz ve genel müdürlük kapsamında formasyon bilgilendirmesi de sağlıyoruz. Kurum içi eğitimlerimizde ise çalışanlarımızın eksik yönlerini tamamlıyor, hedeflerimize hep birlikte, daha bilinçli ve donanımlı nasıl ilerleriz onun teorik ve pratik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Son olarak 14-22 Ekim’de düzenlenen eğitimler kapsamında katılımcılara eğitim sonunda sertifikalarını veren Akademi, yeni eğitim programı hazırlayarak katılımcıların gelişimine odaklanmayı sürdürüyor.

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