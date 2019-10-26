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Audi’nin en çok satan modeli A4 güncellendi!

Audi’nin dünya genelinde en çok satan modeli Audi A4’ün en yeni nesli Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Audi A4 PI, markanın yeni tasarım dili ve sürücü ve yolcunun akıllı telefonlarından aşina oldukları kullanım kolaylığını sağlayan MMI bilgi-eğlence sistem ile güncellendi.

Audi’nin en çok satan modeli A4 güncellendi!

Audi’nin dünya genelinde en çok satan modeli Audi A4’ün en yeni nesli Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Audi A4 PI, markanın yeni tasarım dili ve sürücü ve yolcunun akıllı telefonlarından aşina oldukları kullanım kolaylığını sağlayan MMI bilgi-eğlence sistem ile güncellendi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:43
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Audi’nin en çok satan modeli A4 güncellendi!

Audi’nin bugüne dünya çapında 7,5 milyon adetlik satışa ulaşarak markanın tarihinde en çok satan modeli olan A4 yenilendi.  Bu yıl 25’inci yılını kutlayan modelin 5’inci nesli olan Yeni Audi A4 PI, Türkiye genelindeki Audi Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Yeni bir tasarım dili ve neredeyse tamamen yenilenen ön yüzü sayesinde, Yeni Audi A4 PI, ilk bakışta daha sportif ve dinamik duruyor. 12 farklı dış renk seçeneğine sahip güncel model, standart hale gelen LED farları ile birlikte alınabiliyor. Yeni modelin bir önceki nesle göre en güncellen bölgesi, bilgi-eğlence sistemin kontrol edildiği Audi MMI ünitesi. 10.1 inçlik ekran, sürücü ve yolculara akıllı telefonlarından aşina oldukları bir deneyim sunuyor.

Yeni Audi A4 PI, Türkiye’de 45 TFSI benzinli, 40 TDI ve 40 TDI quattro dizel olmak üzere 2 litrelik 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

                                                                                           

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