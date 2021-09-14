Audi ürün ve hizmetleriyle Autoshow 2021 Mobility’de

Marka ayrıca fuar alanında yer alan kiosklarıyla da müşterileriye gerçek zamanlı iletişim kuruyor.

Türkiye’nin ilk dijital otomobil fuarı olan Autoshow 2021 Mobility’de Audi 10 modelini sergiliyor. RS dünyasının ikonik modeli RS 6 Avant’ın tamamen yenilenmiş halinin yanısıra, Q model ailesinin üyeleri Q8, Q7, Q5 Sportback, ve Q3 Sportback: A6 Sedan, A5 Cabrio, A4 allroad, S3 Sedan ve A3 Sportback modelleri de otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Fuar süresince Audi standını gezen ziyaretçiler, araç görsellerinin üzerine tıklayarak konfigürasyon yapabilecek ve modelle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

Audi fuar süresince sergilediği modellere ek olarak, dört ayrı kioskla hizmetlerini aktarıyor.

Progress.audi

Audi’nin fuardaki ilk kiosku markanın vizyonu, fikirleri ve tutkusu ilgili bilgiler sunmayı hedefliyor. Ziyaretçiler kiosktan, Audi’nin dünyayı ileriye götürecek adımları nasıl atacağını, geleceğin mobilitesini nasıl şekillendireceğini inceleyebilecekleri progress.audi sitesine yönlendirilecek ve markanın geleceğe bakış açısını gözleme fırsatı bulmanın yanı sıra, yenilikçi tasarımlar ve çığır açan teknolojilerle sürdürülebilir mobilite çözümlerini nasıl geliştirdiğine tanık olacaklar.

Görüntülü görüşme kiosku - Audirect

Audi tutkunlarının diledikleri yerden, istedikleri zamanda, tercih ettikleri Audi Yetkili Satıcısı ile görüntülü görüşme yapabildikleri Audirect hizmeti fuarda bu kioskta sunuluyor. Audi Türkiye’nin, 2020 Haziran ayında devreye aldığı ve COVID-19 salgınıyla birlikte daha da tercih edilen satış uygulaması AUDIRECT özellikle salgın nedeniyle uygulanan kapanma döneminde Audi müşterilerinin son derece ilgi gösterdiği bir platform oldu. Audi Türkiye’nin görüntülü satış hizmeti olarak bilinen AUDIRECT’te ziyaretçiler, sanki fiziki anlamda bir showroomdaymış gibi satış temsilcisiyle görüşerek satış sürecine dahil olabiliyor.

seninaudin.com’dan Audi Shop ve Orijinal Aksesuar kioskları

Fuar ziyaretçilerinin, fuar süresince yararlabilecekleri diğer iki kiosk ise seninaudin.com platformundan yönlendirilecekleri Audi Shop ve Orijinal Aksesuar.

Audi’nin teknoloji ve tasarım anlayışından ilham aldığı giyimden, model araca, hediyelik eşyadan araç aksesuarlarına kadar birçok farklı ürün Audi Shop’ta yer alıyor.

Audi’ye özel üretilen Orijinal Aksesuarlar ise, araçlarını kişiselleştirmek isteyen Audi sahiplerine ihtiyaçları olan her detayın düşünüldüğü, farklı kategorilerdeki ürünleri sunuyor.