Audi AG’den 1 milyon Euroluk deprem yardımı

Volkswagen Grubu'nun Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden kısa bir süre sonra insani yardımlara katkıda bulunmak için grup markaları adına ilk mali yardımı duyurmasının ardından, şimdi de Audi AG önemli bir katkı daha yapıyor.

Audi AG, Türkiye ve Suriye’deki afetzedelere yardım amacıyla UNO-Flüchtlingshilfe’a 1 milyon Euroluk bağış yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AUDI AG İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Ros, “Türkiye ve Suriye halkı bu korkunç felaketten büyük zarar gördü. Öylece durup izleyemezdik, bunun yerine somut adımlar atıyoruz” dedi.

UNO-Flüchtlingshilfe Ulusal Direktörü Peter Ruhenstroth-Bauer, AUDI AG'ye yaptığı örnek niteliğindeki, yardımdan dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Çalışan yardımları 270 bin Euro’ya ulaştı

AUDI AG çalışanları Ukrayna'daki savaş veya Almanya'daki 2021 sel felaketi gibi birçok olayda çok güçlü bir dayanışma örneği gösterdi. Audi’deki Türk çalışanların deprem bölgesinde yaşayan aileleri ve arkadaşlarının olması, tüm Audi çalışanları arasında empatiyi ve yardım etme isteğini daha da artırdı. Depremzedeler için Grup çapında personel bağışı yaklaşık 270 bin Euro’ya ulaştı. Bağışlar halen https://www.drk.de/volkswagen/ adresinden yapılmaya devam ediyor.