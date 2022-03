Astor Turizm, 10 adet Travego 16 2+1 siparişinin ilk 5 aracını teslim aldı

2009 yılından beri şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren As Mersin firması, Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığı son teknolojiye sahip 10 Adet Travego 16 2+1 otobüsün ilk 5 adedini teslim aldı.

1977 yılından beri otobüs sektöründe bulunan Adnan As tarafından 2009’da kurulan As Mersin, şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. 2015 yılında önemli bir yatırıma imza atan firma, Astor Turizm'i satın alarak filosunu genişletti.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Bayisi Koluman tarafından yapılan satışın ardından Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde bir teslimat töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende araçlar, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ve Koluman Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan tarafından; Astor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Adnan As ve Astor Turizm Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim As’a teslim edildi.

Astor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Adnan As, törende yaptığı konuşmada, “1977’den bu yana içerisinde olduğum otobüs sektörüne 2009’da As Mersin’i kurarak kurumsal anlamda hizmet vermeye başladım. 2015 yılında da Astor Turizm’i satın alarak önemli bir atılım gerçekleştirdik. 10 adetlik satın alma anlaşmamızın kapsamında bugün teslim aldığımız 5 adet Travego 16 2+1 ile her zaman ilk önceliğimiz olan müşteri memnuniyet seviyemizi daha da fazla artıracağımıza inanıyoruz. 2.El değeri, yakıt tasarrufu, servis ağı, konforu ve Mercedes-Benz Türk Bayisi Koluman’ın bu süreçte bizimle yürüttüğü sıcak ilişki nedeniyle Travego’yu tercih ettik. İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Koluman’ın değerli ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Koluman Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan ise, şunları söyledi: “Astor Turizm, araç filosuna eklediği son teknolojiye sahip 5 adet Travego 16 2+1 ile müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırma imkanına kavuşacak. 2021 yılı başında seyahat otobüslerimizde 41 farklı yenilik sunmaya başladık. Bu yeniliklerle gücüne güç katan yeni nesil Travego, yakıt ekonomi paketiyle gelen öngörülü sürüş sistemi ile yakıt tasarrufunu üst seviyelere çıkartıyor. Bu yıl yaptığımız iyileştirmelerle standartları üst seviyeye yükselttiğimiz araçlarımızın Astor Turizm’e hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da “Mercedes-Benz Türk olarak, teknolojide yaşanan gelişmeler ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler kapsamında, daha gelişmiş araçlar sunmak için aralıksız bir şekilde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Fabrikamızda üretilen her bir araç en yüksek güvenlik standartları ile beraber en yüksek konforu sunarken, kullanım süreleri boyunca müşterilerimize en düşük işletim giderlerinin sağlanmasını hedefliyoruz. Müşterilerimizin kullanımına sunulan ürünlerimizin yanı sıra finansman, ikinci el ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde, onların oluşabilecek her türlü ihtiyaçlarına karşın çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün burada, karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe çok önemli ve değerli bir marka olan As Turizm firmasına 10 adet Travego siparişinin ilk 5 adetinin teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Astor Turizm ile iş birliklerimizin gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyoruz ve her iki şirkete hayırlı olmasını diliyoruz. Başta Astor Turizm yöneticileri olmak üzere, Koluman bayimizin yöneticilerine ve çalışanlarına ve de bu çok önemli iki markanın birlikteliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.