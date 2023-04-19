Astor Şarj yılsonuna kadar en az 200 şarj istasyonu kuracak

TOGG’un yollara çıkması ile birlikte elektrikli araçlara bakış açısı değişiyor. Elektrikli araç endüstrisinde dünya markalarından Tesla da Türkiye için araç fiyatlarını açıkladı. Sıkı bir rekabetin görüleceği elektrik araçlar için şarj istasyonlarının da önemi giderek artıyor.

Türkiye’nin lider yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji’nin iştiraki Astor Şarj, kurduğu AC ve DC tipi şarj istasyonları ile sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Türkiye’de “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” alan ilk firmalar arasında yer aldıklarını belirten Astor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Geçgel, “Genç, hızlı ve dinamik bir markayız. 2023 sonuna kadar ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine en az 200 istasyon daha kuracağız. Her 200 km’de bir Astor Şarj istasyonu hedefimiz bulunuyor. Ülkemizin dört bir yanını doğanın enerjisiyle buluşturacağız” dedi.

Şirket araçları elektrikliye çevrildi

Karbon ayak izini sıfırlamak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Geçgel, “Kurduğumuz şarj istasyonlarının elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Şirketimizdeki araçları da elektrikli araçlarla değiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçlara geçiş sürecinde Avrupa ile aynı seviyedeyiz

Elektrikli araç şarj istasyonları yatırımında ulusal bir marka olmayı hedeflediklerini belirten Geçgel, “Avrupa Parlamentosu, şubat ayında, 2035'ten itibaren benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan yeni bir yasanın onaylanması yönünde oy kullandı. Benzinli ve dizel araç yasağı resmiyet kazanmadan önce nihai oylama için Avrupa Konseyi'ne gidecek. Avrupa Birliği'nde (AB) iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çabaların bir parçası olan söz konusu uygulama, bloğun elektrikli araçlara geçişini hızlandıracak. Otomobiller hâlihazırda AB'deki tüm karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Yeni regülasyonlar, otomobil üreticilerinin yeni otomobillerden kaynaklanan karbon emisyonlarını yüzde 100 oranında azaltmasını öngörüyor. Bu pratikte 2035 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan hiçbir yeni geleneksel aracın satılamayacağı anlamına geliyor. Türkiye’nin de yerli aracı TOGG ile birlikte fosil yakıt kullanımı azalacağı, AB ile tahminen aynı tarihlerde elektrikli araç kullanımının yüzde 100’e ulaşacağını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.