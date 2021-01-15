ASLAN, ARENADAN İKİ ÖDÜLLE DÖNDÜ
11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri 6 Ocak Çarşamba günü dijital ortamda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. PEUGEOT Türkiye “Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde 2020 Gladyatör ödüllerinin sahibi oldu.
PEUGEOT Türkiye, 2002 yılında yayınlamış olduğu PEUGEOT 206 TV reklam filmiyle yarıştığı, halk oylamasına da açık olan “Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması” kategorisinde 2020 Gladyatör ödülünün sahibi oldu. PEUGEOT 206’nın üretimine 1998 yılında başlandı, tam 15 sene boyunca markanın B segmentindeki temsilcisi oldu ve tüm dünyada sekiz milyonu aşkın satış adedi başarısı yakaladı. Üretim bandına veda etse de popülerliğini hiçbir zaman kaybetmedi. PEUGEOT 206’yı tüm modellerden ayıran bir özelliği de reklam filminin üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda yer almasıdır.
PEUGEOT Türkiye aynı zamanda, her yıl geleneksel olarak otomotiv basınının oylarıyla belirlenen “Yılın Basın Lansmanı” ödülüne layık görüldü. 16 Aralık tarihinde arabalı açık hava sineması konseptinde İstanbul’da gerçekleştirilen yeni PEUGEOT SUV 3008 & 5008 basın lansman buluşması basın mensupları tarafından 2020’nin en beğenilen basın etkinliklerinden biri oldu.
PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç; “2020 herkes için zor bir yıl oldu. Pandemi sebebiyle belki de bir daha asla yaşanmayacak bir süreç yaşadık. Bu dönemde, iki kategoride ODD Gladyatör ödüllerini kazandığımız için çok mutluyuz. Biz bu hassas dönemde SUV liderliğimizin mimarları yeni SUV 3008 ve 5008’in lansmanında değerli basın mensuplarından uzak kalmak istemedik. Arabalı açık hava sineması konseptinde basın mensuplarına otomobillerinin içinde kendi sosyal alanlarını sunarak basın buluşmamızı gerçekleştirdik. Özellikle “Yılın Basın Lansmanı” kategorisinde otomotiv basınının oylarıyla ödül almak bizler için çok gurur verici.” şeklinde görüşlerini belirtti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12