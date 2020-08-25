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ASF Otomotiv Grup Direktörlüğü’ne Aydoğan Apak getirildi
FDN Grubu’nun otomotiv sektöründeki öncü firması ASF Otomotiv’in, Otomotiv Grup Direktörlüğü pozisyonuna, Ağustos itibariyle Aydoğan Apak getirildi. Apak, ASF Otomotiv’in satış, servis, yedek parça ve 2. el araç ticareti süreçlerinden sorumlu olacak.
Otovitrin 25.08.2020, 14:36
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Otomotiv sektöründeki köklü tecrübesiyle dikkat çeken Apak, 1992 yılında Renault Mais’de Satış Danışmanı olarak başladığı kariyerinde farklı görevlerde rol aldı. 2013 - 2019 yılları arasında Renault Mais Marmara Bölge Müdürü olan Apak, 28 yıllık sektör tecrübesini Türkiye otomotiv sektörünün öncü markalarından ASF Otomotiv’de Otomotiv Grup Direktörü olarak sürdürecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden 1990 yılında mezun olan Apak, MBA eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 56 yaşındaki Apak, evli ve bir çocuk babasıdır.
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