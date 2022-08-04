ASF Otomotiv, 8’inci kez Fortune 500’de

Kuruluşunun 33’üncü yılını kutlayan, Türkiye otomotiv sektörünün öncü markalarından ASF Otomotiv, Fortune 500 listesinde, net satışlarda 465’inci, faiz, vergi öncesi kar-zararda 392’inci, özkaynakta 415’inci, sektörde 14’üncü ve aktif toplamda 452’inci sırada yer alarak bu yıl da başarısını perçinledi.



Renault, Dacia ve FIAT gibi dünyaca ünlü markaların yetkili satıcılıklarının yanı sıra Avrupa’nın dev kiralama şirketlerinden Europcar’ın Türkiye’deki operasyonlarını da yürüten ASF Otomotiv, Fortune 500 listesine ilk kez 2014 yılında 348’inci sıradan girmişti.



Son 10 yılda 130 bin adetlik araç satış rakamına ulaşan ASF Otomotiv, 350 bin araca ise servis hizmeti sağlayarak kendi tarihinin en yüksek performansını elde etmişti.



FİDAN: Arz kısıtı olmasaydı talep 1 milyonun üstüne çıkardı



Konuyla ilgili değerlendirme yapan ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, ‘’ Geride bıraktığımız 2021 yılında, Türkiye otomobil pazarını en çok etkileyen şey şüphesiz pandeminin yarattığı olumsuz koşullar oldu. Global olarak tedarik zincirinin kırılması, birçok kritik parçanın temin edilemeyişi ve çip krizinin günümüzde dahi henüz çözülememesi gibi sebeplerden ötürü dünya genelinde ve ülkemizde fabrikalar uzun süreli üretime ara vermek zorunda kaldı. Bu durum sonucu oluşan arz kısıtı talebi karşılayamaz seviyeye geldiği için dengeler bozuldu ve 2. el piyasasındaki bulunurluk ve fiyat artışlarını da tetiklemiş oldu.

Arz kısıtı olmasaydı 1 milyonun üstüne çıkacak bir talep ile sektör bir rekor kırabilirdi. Diğer yandan yaşanan bu süreci, en iyi şekilde yönetebilmek adına aksiyonlar aldık ve en fazla araç satışı yapan firmalardan biri olduk. Tüm iş ortaklarımıza ve bu başarının mimarı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi.