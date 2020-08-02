ASF Otomotiv, 6’ncı kez Fortune 500’de!

Kuruluşunun 31’inci yılını kutlayan, Türkiye otomotiv sektörünün öncü markalarından ASF Otomotiv, Fortune 500 listesinde, net satışlarda 411’inci, faiz, vergi öncesi kar-zararda 467’inci, özkaynakta 342’inci, sektörde 10’uncu ve aktif toplamda 381’inci sırada yer alarak bu yıl da başarısını perçinledi.

Renault, Dacia ve FIAT gibi dünyaca ünlü markaların yetkili satıcılıklarının yanı sıra Avrupa’nın dev kiralama şirketlerinden Europcar ve Interrent’in Türkiye’deki operasyonlarını da yürüten ASF Otomotiv, Fortune 500 listesine ilk kez 2014 yılında 348’inci sıradan girmişti.

ASF Otomotiv, listedeki İstanbul içi şirketler kategorisinde ise 206’ıncı sırada yer aldı.

Son 10 yılda 135 bin adetlik araç satış rakamına ulaşan ASF Otomotiv, 475 bin araca ise servis hizmeti sağlayarak kendi tarihinin en yüksek performansını elde etmişti. Şirket ulaştığı satış rakamlarıyla son 15 yılda en çok satış yapan yetkili bayii unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor.

FİDAN: 2019’da en fazla araç alımı yapan firmalardan biri olduk

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, ‘’ 2019 yılının ilk 2 çeyreğinde ekonomi yüzde 2.3 ve yüzde 1.6 küçülürken yaklaşık 500 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandı. Ekonomideki bu kötü gidiş otomotiv ve inşaat sektörünü şüphesiz ki oldukça etkilendi. 2018’de yaşanan kur şoku ise 2019’a sirayet etti. Yaşanan bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek adına araç alımlarımızı beklenenden az yaptık. Buna rağmen kiralama sektöründe en fazla araç alımı yapan firmalardan biri olduk. Tüm iş ortaklarımıza ve bu başarının mimarı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz‘ dedi.