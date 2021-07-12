ARTAN OTOMOBİL FİYATLARI TÜKETİCİYİ KİRALAMAYA YÖNELTTİ

Türkiye’nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının detayları şöyle:

“Kurban Bayramı’nda seyahat etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %73,5’i “hayır” yanıtını verirken, katılımcıların %26,5’i “evet” yanıtını verdi. Pandemi sürecinde birçok şirketin evden çalışma sürecine geçmesi ve okulların da tatil olmasıyla birlikte büyük bir kesimin zaten memleketlerinde, yazlık evlerinde olduklarından dolayı “hayır” cevabının yüksek oranda olduğu söylenebilir.

İnsanlar Kurban Bayramı’nda En Çok Kendi Araçlarıyla Seyahat Edecek

Araştırmaya katılan ve seyahat edeceğini söyleyen katılımcılara nasıl seyahat etmeyi düşündükleri sorulduğunda katılımcıların %59,7’si kendi aracıyla, %8,9’u otobüs veya uçak ile seyahat edeceğini söyledi. Katılımcıların %19,9’u araç satın alacağını, %11,4’ü araç kiralayacağını belirtti.

Tüketici Otomobil Fiyatları Arttığı için Kiralamayı Düşünüyor

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre katılımcılara neden araç kiralamayı düşündükleri sorulduğunda katılımcıların %48,1’i araç fiyatları arttığı için otomobil kiralayacağını söyledi. Tüketicilerin %18,2’si satın almak istediği temiz aracı bulmak zor olduğu için, %11,7’si arıza-kaza vb. durumlarında tamirat işleriyle zaman kaybetmek istemediği için, %10,4’ü uzun süre aynı aracı kullanmak istemediği için araç kiralayacağını söyledi. Cevaplayıcıların %6,5’i ise yaz / kış lastiği, kasko, trafik sigortası vb. detaylarla ilgilenmek istemediği için araç kiralayacağını belirtti.

Araç kiralayacağını söyleyen katılımcıların araç kiralama sürelerini nasıl tercih ettikleri sorulduğunda ise cevaplayıcıların %53,3’ü haftalık, %25,3’ü günlük, %14,7’si aylık, %5,3’ü yıllık, %1,3’ü saatlik kiralayacağını söyledi. Yapılan araştırmaya göre son dönemlerde yayılmaya başlayan saatlik araç kiralama yönteminin henüz tüketiciler tarafından benimsenmediğini söylemek mümkün.

Tüketiciler Güvenilir ve Kurumsal Araç Kiralama Şirketlerini Tercih Ediyor

Tüketicilere “bir araç kiralama şirketini tercih etmenizi etkileyen en büyük faktör ne olur?” diye sorulduğunda tüketicilerin %30,7’si kurumsal ve güvenilir bir firma olmasına dikkat edeceğini belirtti. Cevaplayıcıların %30’u araçların temiz olması ve model çeşitliliğinin en büyük faktör olacağını söyledi. Katılımcıların %13’ü müşteri temsilcilerinin hızlı ve ulaşılabilir olmasına, %9,3’ü işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmasına, %7,7’si ise yaygın hizmet ağının olmasına dikkat ediyor. Katılımcıların ortalama %2’si ise araç fiyatlarının ucuz olmasına bakıyor.

Araştırma katılımcılarına araç kiralama şirketi denince akıllarına gelen ilk marka sorulduğunda ise cevaplayıcıların %47,8’i Avis, %10,8’i Garenta, %8,7’si Rent Go ve Hertz, %8’i Garanti BBVA Flo, %4,6’sı Enterprise dedi. Katılımcıların çok küçük bir kısmı ise yerel işletmeleri tercih ettiğini belirtti.