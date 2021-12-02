Aralık ayı sıfır araç fiyatları açıklanmaya başladı! İşte güncel 0 km araç fiyatları...

DACIA

Dacia'nın 01 Aralık 2021 tarihi itibariyle güncellediği 2021 model tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi kapsamında; Yeni Dacia Duster modelleri 325.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Daha yüksek güç ve dört çeker özelliğiyle Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 versiyonu ise 369.900 TL fiyatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Yeni Dacia Sandero, Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg donanım versiyonu ile 324.000 TL'den satılıyor. Yeni Sandero Stepway modelleri 264.000 TL başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekliyor. 7 koltuklu Dacia Lodgy 371.000 TL, anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuluyor.

HONDA

Aralık ayında Honda Civic Sedan 428.400 TL'den başlayan kampanya fiyatlarıyla Honda yetkili satıcılarında.

Honda Yeni Civic Sedan ise 464.300 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

2021 model Honda CR-V 648.600 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Honda CR-V 2.0L i-MMD Executive+Hybrid Otomatik versiyonu 1.209.200 TL kampanya fiyatıyla satın alınabiliyor.

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik 428.400 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Elegance Otomatik 435.900 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Executive Otomatik 466.400 TL

Civic Sedan 1.5L VTEC Elegance Otomatik Turbo 467.200 TL

Civic Sedan 1.5L VTEC Executive+ Otomatik Turbo 497.500 TL

RENAULT

Renault'un 01 Aralık 2021 tarihi itibariyle güncellediği 2021 model tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi kapsamında; Yeni Renault Clio 226.900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni Renault Taliant ise 236.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Renault Megane Sedan, benzinli versiyonlarında 339.000 TL, dizel versiyonlarında 437.900 TL başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Yeni Renault Captur 461.000 TL'den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda.

Renault Talisman, Aralık ayında 765.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Renault Kadjar 551.000 TL, Renault Koleos ise 705.000 TL anahtar teslim liste fiyatı ile Renault yetkili satıcılarında.

VOLKSWAGEN

Volkswagen'in 25 Kasım 2021 tarihi itibariyle güncellediği 0 km otomobil fiyat listesi kapsamında, 2021 model Yeni VW Polo'lar 335.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 2021 model VW Passat'ın benzinli versiyonları 533.200 TL'den, dizel versiyonları ise 969.100 TL'den başlayan fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. VW Passat Variant 651.300 TL'den başlıyor.

VW Passat'ın özel Off-Road Sürüş Modu ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile 639 litrelik devasa yükleme hacmine sahip yeni Passat Alltrack modeli 1.256.900 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. VW T-Roc'un Highline donanım seviyesinde 2021 model fiyatı 563.000 TL.