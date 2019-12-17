Aracınız kışa hazır mı?

Antifriz oranına dikkat edin

Akü bakımınızı ihmal etmeyin

V kayışını kontrol edin

Havaların iyice soğuduğu, sıcaklıkların gitgide düştüğü şu günlerde otomobilin kışı sorunsuz atlatması için yapılması gereken birçok bakım var. Bunların başında da motor bölümünde bulunan sıvıların donmasını engelleyecek tedbirler geliyor. AUTO KING, Mekanik Bakım hizmetleri ile araç sahipleri için tüm süreçlerin yönetimini üstleniyor.





Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, önlem almamak ve araçların kışa hazırlıksız olması yatar. Bu gibi olası kötü senaryoların önüne geçmek için kış lastiği takılmalı, çekici zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz bir an önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir.

Kış aylarında antifriz oranının kontrol edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen AUTO KING Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kıraç, V kayışının bakımının da oldukça önemli olduğunun altını çiziyor. V kayışının otomobillerde elektrik üretiminden klimaya güç verilmesine, motordaki harareti almaktan direksiyonun düzgün bir şekilde çalışmasına kadar pek çok alanda etkin olduğunu ve kayışın düzgün çalışmamasının birçok soruna yol açabileceğinin altını çiziyor.

Ayrıntılar kışlık bakımda önemli…

Araçların motor yağı ve yağ filtrelerinin de değiştirilmesinin önemli bir ayrıntı olduğunu aktaran Kıraç, “Hava filtresinin temiz ve kullanılabilir olduğundan emin olun. Eskimiş ise değiştirin. Arka cam rezistansında arka camdaki buğulanmayı ve donmayı önler. Sürüş esnasında görüş için bu da oldukça önemlidir. Otomobiliniz klimalı ise polen filtresini kontrol ettirin. Kaloriferlerde bakılması gereken yer ise hortumların ne durumda olduğudur” açıklamasında bulundu. Kış lastiklerinin değişiminin de önemli olduğunu aktaran Kıraç, “Aracınızın farlarının temizliği, aydınlatmanın sağlıklı olabilmesi için önemli. Farlarınız ile birlikte aracınızın iç aydınlatma ayarları da kış bakımı sırasında yapılmalı. Bildiğiniz gibi araçlar ortalama 10 ayda bir periyodik bakıma girer. Bu bakım dönemi kış aylarına denk gelirse kesinlikle vakit geçirilmeden yapılmalıdır. Periyodik araç bakımı sırasında triger kayışı, motor sıvıları ve filtreler gibi parçalar kontrol edilir. Gerekli görüldüğü zaman değişiklikler yapılır. Araç bakım fiyatları ise markalar ve modeller arasında değişiklik gösterir” dedi.

Kısaca araçların kış bakımı için;

1- Antifriz kontrolü

2- Lastik diş derinliklerinin ve lastik havalarının kontrolü

3- Cam suyu ve silecek lastiklerinin kontrolü

4- Akü şarj durumu kontrolü

5- Fren ve debriyaj balatalarının kontrolü

6- Aydınlatma sistemi ve ampullerin kontrolü,

7- Araçta bulundurulması gereken malzemelerin (zincir, çekme halatı, takoz, yedek ampuller v.s.) kontrolü yapılmalıdır.