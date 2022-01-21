Araç Sahiplerinin Kasko Tercihleri Belli Oldu!

Türkiye’nin önde gelen 2. el araç ilan platformu arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda katılımcıların %60,9’u kasko yaptırdığını ve %39,1’i kasko yaptırmadığını söylüyor. Kullanıcıların %53.4’ü tam/full kasko kullanıyor. Katılımcıların %27,4’ü genel kasko, %19,2’si genişletilmiş kasko kullanıyor. Yanıtlayıcılar içerisinde dar/mini kasko (sınırlandırılmış teminatlı kasko) kullanan ise hiç bulunmuyor. Bu sonuca göre kasko yaptıran otomobil sahiplerinin, araçları için önlem almaktan çekinmediği gözlemleniyor.

Kasko Poliçesi Seçerken En Çok Teminat Detayları ve Fiyatına Dikkat Ediliyor

Katılımcılara “kasko seçerken en çok hangisine dikkat edersiniz?” sorusu sorulduğunda

yanıtlayıcıların %17,5’i fiyatına dikkat ettiğini söylüyor. Tüketicilerin %13,9’u sigorta şirketine, %27’si teminat detaylarına, %5,1’i indirim kampanyalarına dikkat ettiğini söylüyor. Yanıtlayıcıların %36,5’i de hepsine dikkat ettiğini belirtiyor.

Kasko Seçerken Şirketin Önemi: Güvenilir ve Tanınan Şirketler Tercih Ediliyor

Araştırma katılımcılarına “kasko yaptırmak için şirket seçerken hangilerine dikkat edersiniz?”

sorusu sorulduğunda %36,4 oranı ile en çok güvenilir ve tanınan bir şirket olması tercih edildi. Araç sahiplerinin kasko tercihinde şirket bilinirliği büyük önem arz ediyor. Katılımcıların %21,4’ü araç servis kapsamında yetkinliğe ve müşteri memnuniyetine önem veriyor. Katılımcıların %11’i ödeme seçeneklerine, %9,8’i indirim kampanyalarına dikkat ettiğini söylüyor.

Tüketicilere en çok önem verdikleri kasko teminat türü sorulduğunda ise tüketicilerin neredeyse tamamının tüm teminat türlerine önem verdiği görülüyor. Detaylar şöyle:

Kasko Yaptırılmama Sebebi: Fiyatların Pahalılığı

Araştırma katılımcılarının %39,1’i aracı için kasko yaptırmadığını söylüyor. Kasko yaptırılmama sebebi olarak en çok %61,9 oranı ile kasko fiyatlarındaki pahalılık gösteriliyor. Katılımcıların %18,6’sı aracını sık kullanmadığı için kasko yaptırmıyor. Tüketicilerin %7,2’si sürücü olarak kendisine güvendiği için, %4,1’i kalabalık bir şehirde yaşamadığı için kasko tercih etmiyor.

Araç sahiplerine kötü hava koşullarında otomobillerini nasıl korudukları sorulduğunda ise yanıtlayıcıların %78,2’si aracını otoparkta tutacağını söylüyor. Katılımcıların %8,7’si araba brandası kullanıyor, %7,5’i aracını balonlu naylon veya battaniye ile koruyor, %5,6’sı ise önlem almıyor.