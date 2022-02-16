Araç Sahiplerinin Beklediği Kampanya Duyuruldu

Kesintisiz sürüş keyfi için bakım kampanyasını kaçırmayın!

Soğuk hava ve zorlu şartlar için bakımını ihmal etmemek çok önemli. İhtiyacınız olan bakım için araç sahiplerine avantajlı fiyatlar sunan Aykan; İstanbul, Kayseri, Adana ve Osmaniye’de temsil ettiği bayilerinde sizleri bekliyor.

Aykan, Nisan ayı sonuna kadar geçerli Doğuş Otomotiv markalı araçlara özel araç bakım kampanyası duyurdu. Garantisi bitmiş olsa dahi, yaş iskontosuna ek motor yağı değişimlerinde %10 ekstra indirim Aykan garantisi ile sizlerle.

Aracınıza özel bakım ve hak ettiğiniz değer

Dünya lideri otomotiv ve motosiklet markalarının Türkiye temsilciliğini yürüten bir marka olarak, satış sonrası hizmetlerinde fark yaratan ve rakipleri tarafından takip edilen olmayı tercih ettiklerini ifade eden İsotlar Grup Satış Sonrası Hizmetler Koordinasyon Müdürü Barış Bakkal, “Rakiplerimize oranla avantajlı fiyatlarla sunduğumuz satış sonrası servis hizmetlerinde, araç sahiplerini sevindirecek kampanyalar yürütüyoruz. Araçlar servislerimize geldiğinde uçtan uca bakım imkanı buluyor. Periyodik bakım-onarım, lastik değişimi, ön düzen, fren, klima, akü, görüş elemanları, egzoz, triger kayışı, süspansiyon, muayene öncesi kontrol ve mekanik arıza teşhisi…vb servis hizmetlerimiz mevcut. Orijinal aksesuar ve araç koruma hizmeti de eklendiğinde servise gelen misafirlerimizin araçlarına eksiksiz servis hizmeti verdiğimizi söyleyebilriz. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz 23 farklı kasko şirketi ile kaporta/boya, boyasız göçük düzeltme işlemlerini üretici standartlarında yaparak araçların değerini korumalarını sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Satış sonrası hizmetlerde alanında uzman kadroya sahip olduklarını vurgulayan Bakkal, “Yürüttüğümüz çalışmalarda müşteri memnuniyeti bizler için çok değerli. Kaliteli hizmetin sunduğumuz servislerimizde aracınıza özel bakım ve hak ettiğiniz değeri sunuyoruz” diyerek sözlerine son verdi.