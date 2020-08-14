Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!

Araç sahiplerini sevindirecek yeni bir teknoloji yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Plakalara takılabilecek sensörlerle aracınızı rahatlıkla park edecek, araba bulma sorununa ise son verebileceksiniz.

Araç sahiplerini en çok sıkıntıya sokan durumlardan olan hızlı ve uygun park sorunudur. Son dönemlerde gittikçe araç sayısının daha da artması, park sorunlarını da beraberinde getirdi. Teknolojinin de sürekli gelişmesi ile birlikte park sensörlerindeki teknoloji de her gün daha da geliştiriliyor.

Araba plakaları artık akıllı plaka haline geliyor. Arabanızın ön ve arkasına taktığınız ve aracın kimliği yerine geçen plakalar artık sadece plaka değeri taşımayacak. Geliştirilen yeni bir teknoloji ile artık araç plakaları, sürücülerin arabalarını daha rahat park etmesini sağlayacak. Peki plakalara takılacak yeni sistem nasıl çalışacak?

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android işletim sistemi ile çalışan telefonlarla bağlantılı hale getirilecek. Siz arabanızı park ederken bir cisime yaklaşıyorsanız bunu anbe an telefonunuzdan görebileceksiniz. Aşağıdaki resimde baktığımızda aracın arkadaki nesneye iyice yaklaştığı görülmekte.

Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!

Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz.