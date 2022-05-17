Araç lastiklerinizin ömrünü uzatacak öneriler

Güvenli ve keyifli bir yolculuk için lastiklerin şişirme basıncını ve diş derinliği mutlaka ölçtürmek gerekiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu kontroller zorunluluk haline geliyor. Diş derinliği 3 mm’nin altındaki lastikler, aracın yol tutuşu özelliğini kaybetmesine, fren mesafesinin uzamasına ve daha fazla yakıt kullanımına yol açıyor. Bu nedenle de diş derinliği 3 mm’nin altındaki yaz lastiklerin mutlaka yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor.

Uzun vadede tasarruf edin

Lastiklerin kilometre ömrünü uzatmanın düzenli olarak lastiklerin aşınma durumunu ve hava basınçlarını kontrol etmekten geçtiğine dikkati çeken Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Genel olarak, eksik veya fazla basınçla şişirilmiş lastiklerin daha hızlı bir şekilde aşındığına tanık oluyoruz. Lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilen lastiklerin doğru bir şekilde aşındığını ve daha uzun süre dayandığını söyleyebiliriz. Doğru basınçla şişirilmiş lastiklerin yola tutunma yüzeyi, fazla veya az şişirilmiş lastiklere göre önemli oranda artıyor. Böylelikle sağlanan daha iyi yol tutuşu daha güvenli ve uzun vadede tasarruflu bir sürüş sağlıyor” diye konuştu.

Mevsimine uygun lastik kullanın

“Mevsimine uygun giyinmek gibi, her gün kullandığımız araçlarımızda mevsimine uygun lastik kullanmak da büyük önem taşıyor” diyen Esra Ertuğrul Boran sözlerine şöyle devam etti:

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran

“Son yıllarda yaptığımız bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi ve yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Mevsimine uygun lastik kullanımı, öncelikle yol ve yolcu güvenliği olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da önem taşıyor. Bunun yanı sıra lastik basıncını kontrol etmek, araca kapasitesinin üstünde yük alımı yapmaktan kaçınmak, yedek lastikler dahil tüm lastiklerinizin diş derinliği ve aşınmasını kontrol ettirmek gerekiyor. Yaz lastiklerinde diş derinliği 3 mm'den az olduğunda mutlaka yenileriyle değiştirmek gerekiyor. Ayrıca belirlenen seyir hızında seyahat etmeye özen göstermek, güvenli sürüşü sağlayacağı gibi lastiğin ömrünü de uzatıyor.”