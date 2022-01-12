Araç Kiralamalar da İptallerin Yüzde 30’u Kredi Notu Yüzünden Oluyor

Otomotiv sektöründeki fiyatlar, vergiler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle el yakarken koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan çip krizi ve üretimdeki aksaklıklar ise stok sorununa neden oluyor. Tüm bunlar yeni araç almak isteyen kişileri zor duruma düşürürken, son dört yılda yüzde 200 artan araç fiyatları karşısında kiralama seçeneği ön plana çıkıyor. Birçok kriter göz önünde bulundurularak yapılan kiralama işlemlerinde ise son dönemde iptallerde artış gözlemleniyor.

Araç Kiralama İşlemlerinde İptal Nedenleri Ortaya Çıktı

Artan iptallerden sonra online araç kiralama platformu miniyol.com, sistem içerisinden elde ettiği bilgiler ile nedenleri çarpıcı rakamlar ile ortaya çıkardı. Şirketin Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Araç kiralamada rezervasyon iptallerinin yüzde 54’ünün kullanıcı talebi, yaş yetersizliği, değişiklik vb. etkenlerden, yüzde 16’lık kısmının kredi kartı ile ilgili problemlerinden, yüzde 30’u ise findeks kredi notu yetersizliğinden kaynaklanıyor. Son dönemde kredi notundan dolayı iptallerin, diğer etmenlere göre daha fazla olduğunu gördük. Bunun sebebi ise döviz kurundaki dalgalanmalar. Döviz kurunun her bir kuruş yükselişinde şirketler ve kişiler üzerindeki yük artıyor. Bu da olumsuz durumlara sebep olabiliyor. Çünkü kredi notu sadece kredi kullanırken değil; araç kiralama, cep telefonu veya beyaz eşya alırken de önemli bir gösterge olarak kullanılıyor. Kişinin kredi notları oluşturulurken ise banka hizmet geçmişine bakılıyor” ifadelerini kullandı.