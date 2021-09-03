Araç Kiralama Sektöründe Tatil Yoğunluğu Yaşandı

Koronavirüs sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları sebebiyle artan kişisel araç talebi ‘Araç Kiralama’ sektörüne de olumlu yansıdı. Bu durum aşılamanın etkisi, vaka sayılarındaki azalma ile artan insan trafiği birlikte yaz döneminde daha çok hissedildi. Online araç kiralama platformu miniyol.com ise yaz dönemine dair çıkardığı istatistikleri çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Öyle ki bir buçuk yıl sonra kısıtlamasız ilk bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, yaz döneminde en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL, en pahalı fiyat ise 1450 TL oldu.

Koronavirüs sürecinde yaşanan çip krizi, üretimdeki aksamalar, döviz kurundaki dalgalanmalar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını giderek arttırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da ‘Araç Kiralama’ seçeneğine yöneliyor. ‘Araç Kiralamanın Yeni Yolu’ sloganı ile hizmet veren online araç kiralama platformu miniyol.com da yaz dönemindeki yoğunluğu istatistikklerle ortaya çıkardı.

Bayramda Kiralayacak Araç Kalmadı

Yaz sezonunda en yoğun dönemin Kurban Bayramı’nın da içerisinde olduğu Temmuz ayı olduğunu dile getiren miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Kiralama sektöründe geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 fiyat artışı oldu. Pandemi sebebiyle değişen seyahat alışkanlıkları birçok sektöre olumsuz etki ederken, araç kiralama sektörü bu süreçte seyahat sektöründeki pazar payını artırdı. İnsanlar bu dönemde toplu ulaşım yerine bireysel araçlarıyla seyahati daha çok tercih ettiler. Bu birikmiş talep de yine bu yaz aylarında ki kiralamalara yansıdı. Nitekim bu dönemde ilk defa araç kiralayan kullanıcı sayısı da oldukça fazlaydı. Bu dönemde oluşacak yoğunluğa karşın tedarikçi araç kiralama firmalarımız tüm tedbirleri almış olmasına ve filolarına ek araçlar dahil etmesine rağmen, bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar neredeyse tamamen tükendi. Bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralandı” dedi.

Ortalama Kiralama Süresi Uzadı

Yapılan çalışmaya göre; ailecek gidilen uzun tatillerin olması, gurbetçi vatandaşların araç kiralaması gibi etkenlerden dolayı kış aylarına göre daha uzun süreli kiralamalar gerçekleştirildiği görüldü. Kış aylarında ortalama kiralama süresi 3 günlerde iken yaz döneminde ortalama 7 gün araç kiralandı. Günlük araç kiralama sektöründe en az 1 günlük kiralama yapılabilmekteyken, tam gün bedeli ödeyip yarım gün araç kiralayanlar oldu. En uzun ise 35 gün kiralama yapıldı. Ancak araç kiralama sektöründe ki saatlik araç kiralama hizmeti veren paydaşlardan edilinen bilgilere göre ise 10- 15 dk gibi süreler için dahi araç kiralandı.

Ekonomi Sınıfı Araçlar Daha Çok Tercih Edildi

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “En fazla tercih edilen lokasyon İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı oldu. Halen havalimanları şehir içi noktalara göre daha fazla tercih ediliyor. Bunun en önemli sebebi ise havalimanlarının araç kiralama sektörünün en önemli lokasyonu hali gelmiş olması. Havalimanı ofislerinde fazla sayıda araç ve fazla sayıda araç alternatifi olması bu lokasyonların çok tercih edilmesinde ki en önemli etken. Araç tipi olarak baktığımızda ise ekonomik sınıf araçlar daha fazla tercih edildi. Özellikle dizel ve manuel araçlar tercih edilirken, araç markası olarak ise Renault, Fiat ve Ford tercih edildi.”