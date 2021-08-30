Araç çağırma hizmetleri için yeni %100 elektrikli sedan Mobilize Limo

Mobilize Limo, 2022’nin ikinci yarısından itibaren profesyonel kullanıcılara yönelik araç ve hizmetleri içerecek esnek paketler sunacak.

Mobilize, taksi, özel kiralık araçlar ve filolarına özel %100 elektrikli motora sahip dört kapılı 4,67 m uzunluğundaki sedan araç Limo’nun lansmanını gerçekleştiriyor. Yalnızca abonelikle sunulan teklif, kişiye özel mobilite çözümlerini içerecek.

Mobilize Limo, Renault Grubu ve Jiangling Motors Group Co., Ltd (JMCG) tarafından 2018’de kurulan ortaklık sayesinde ortaya çıktı. Araç, Renault Grubu ve ağının 10 yılı aşkın süredir desteklediği araç ve hizmet e-mobilite bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanıyor.

Bu yepyeni model, Münih’teki IAA Mobility 2021 otomobil fuarında, 8 Eylül’deki Mobilize özel gününde Renault standında gün yüzüne çıkacak. Ardından, 2022’nin ikinci yarısından itibaren 40 Mobilize Limo aracından oluşan bir filo, Avrupa’nın dört bir yanında kullanıma sunulması planlanan hizmetlerin onaylanması için sahaya sürülecek.

Mobilize CEO’su Clotilde Delbos, ilk Mobilize modeli Limo’nun, yeni markanın araç çağırma pazarında yaşanan dönüşüme yönelik olarak ortaya çıktığını belirterek,” Bir araçla esnek hizmetleri bir araya getiren bu teklif, Mobilize’ın kullanıcılara yeni ihtiyaçlarında eşlik etme becerisini eksiksiz biçimde gösteriyor. Ayrıca Renault Grubu’nun mobilite hizmetlerindeki deneyimi ve “RCI Bank and Services” şirketinin finans alanındaki gücünden doğan benzersiz teknik bilgiyi de ortaya koyuyor” dedi.

Araç çağırma hizmetleri için ideal, uygun maliyetli ve emisyonsuz bir model

dört bir yanındaki araç çağırma pazarı (taksiler ve özel kiralık araçlar) büyük bir çıkış gösteriyor; şu anda 28 milyar Euro büyüklüğündeki pazarın 2030 itibariyle 50 milyar Euro’ya çıkması bekleniyor. Bu pazar aynı zamanda elektrifikasyon konusunda hızlı ve yaygın bir büyüme gösterecek. Avrupa çapında ortaya çıkmaya başlayan düşük emisyon bölgelerinden dolayı trafik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olanlar için elektrikli modellerin kısa süre içerisinde vazgeçilmez olması bekleniyor.

Mobilize Limo, prestijli ve düşük maliyetli emisyonsuz araçlar arayan kullanıcılar için ideal çözüm haline geliyor. Şarjlar arasında yaklaşık 450 km menzile sahip aküsü (WLTP sertifikasyonu bekleniyor) ve sessiz sürüş deneyimiyle, elektrikli mobilite konusunda kullanıcı ve filo yöneticilerinin sahip olabileceği endişeleri azaltıyor.

Mobilize Limo taksiler ve diğer özel taşıma hizmetleri de dahil olmak üzere her tür kullanıcı için araç ve hizmetleri bir araya getiren ortak bir teklif olarak sunulacak. Mobilize'nin teklifi, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı ya da tek seferlik kullanıcılar olsun, herkese uygun hizmetlerin yer aldığı eksiksiz bir paket olacak. Bu hizmetler aynı zamanda diğer Renault Grubu elektrikli araçları ile de kullanılabilecek.

RCI Bank and Services tarafından yönetilen Mobilize kiralama sözleşmeleri esnek kilometre ve sözleşme süreleri içerecek. Serbest çalışan kullanıcılar kullandıkça öde çözümüne erişebilecek. Mobilize, Taksi, özel kiralık araç hizmetleri sunan filo operatörleri için Toplam Operasyon Maliyetini optimize etmek ve operasyonel kusursuzluğu sağlamak amacıyla faaliyetlerine uygun eksiksiz bir çözüm sunmak (filo sevkiyatı, ödeme, araç şarjı, bağlanabilirlik…) için yeni kurulan ortak şirketlerden oluşan ağını genişletecek.

Mobilize paketleri aynı zamana üretici destekli garantiler, bakım, sigorta ve şarj çözümleri gibi çeşitli hizmetleri içerecek. Her şey dahil rekabetçi paketler (detaylar daha sonra açıklanacak) ticari operatörlere huzurlu çalışma imknı sunacak.

Premium ve şık tasarım

Limo’nun 4,67 m uzunluğu, 1,83 m genişliği ve 1,47 m yüksekliği, onu D segmenti araçlara yaklaştırıyor. Kısa kaputu ve kademeli tavanıyla şık ve nizami bir 4 kapılı sedan olarak sunuluyor. Akıcı ancak dinamik profili modern tasarımı ile uyumlu ve elektrikli araçlara geçişi yansıtıyor. En popüler üç karoser rengiyle sunulan (Metalik Siyah, Metalik Gri, Parlak Beyaz) Limo, kalite algısını yukarı taşıyor.

Aracın özellikle sahip olduğu detaylar:

Kilit açıldığında açılan gömme kapı kolları

Sofistike aydınlatma imzalı LED farlar ve kayar göstergeler

Ön ve arka kısımdaki Mobilize logoları ve yan dikiz aynalarının hemen arkasında yer alan özel “Mobilize Limo” marka göstergesi

17 inç duman rengi kaplamalı lake alüminyum jantlar

Kabin içinde, Limo saten kaplama TEP (deri görünüm) ve yumuşak dokunma hissi veren ve temizlemesi kolay döşemesiyle sakinlik ve huzur hissi veriyor. İç kapı panellerinde aydınlatma şeridi mevcut ve metal eklemeler genel görünümü güzelleştiriyor. Öte yandan iç aydınlatmanın yedi farklı renk seçeneğiyle sunulması geniş bir yelpazede aydınlatma imknı sunuyor. Mobilize logosu direksiyona ve zemin paspaslarında yer alıyor.

Gösterge paneli en yüksek kalite malzemeleri ve dekoratif karbon ekleriyle segmentteki sedanları andırıyor. Gösterge panelinin üst kısmı boyunca uzanan iki ekranlı bir dijital arayüz mevcut: Gösterge panelinde 10.25 inçlik bir ekran ve multimedya kontrolleri için gösterge panelinin ortasında 12.3 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor.

Mobilize Araç Direktörü Gilles Normand “Limo'nun elektrikli motoru en değerli kısmı. Böylece araç çağırmanın en yaygın olduğu şehirlerde ideal bir tercih haline geliyor. Nerede kullanılırsa kullanılsın yaklaşık 450 km’lik sürüş menziliyle sürücüye bir ve hatta iki gün şarj etmeden kullanım imkanı sunuyor. Nizami, geniş ve bağlantılı Limo Mobilize’nin hem profesyonellerin hem de müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama becerisini ortaya koyuyor” dedi.

Kabin içindeki herkes için daha fazla konfor

Mobilize Limo’nun tasarımı, hizmet ve kullanım odaklı yapısıyla sürücü ve yolculara hem konfor hem de pratiklik sunuyor.

Limo’nun sürücü koltuğu ve otomobilin son derece ilham verici ortamı, profesyonel sürücülere ergonomik ve akustik olarak en konforlu koltuğu sunmak için tasarlandı. Araçta sekiz adet elektrikli koltuk mevcut (bunların dördü ön yolcu kısmında yer alıyor), ayrıca direksiyon kolonunda hem yükseklik hem de derinlik ayarı yapılabiliyor. Böylece karoser tipi ne olursa olsun sürücü ideal pozisyonda oturabiliyor. İki ön koltuk arasında bir soğutmalı saklama bölmesi mevcut.

2,75 m’lik uzun aks açıklığı sayesinde Mobilize Limo arka koltuktaki yolculara daha yüksek modellerde görebildiğimiz olağanüstü konforu sunuyor (288 mm diz boşluğu). Geniş açılabilir arka kapılar sayesinde yolcular arka koltuğa kolayca erişebiliyor. Arka koltuk sırasında özellikle düz zemin sayesinde üç yetişkin yolcu konforlu bir şekilde oturabiliyor. Çıkarılabilir orta kol dayama yerinde iki bardak yeri mevcut. Arka koltuktaki yolcular arkalarında yer alan iki USB porttan birine akıllı telefon veya tabletlerini takabiliyor. Ayrıca arka kısımdaki ses kontrol topuzlarına ve ayarlanabilir havalandırma ve aydınlatmalara da kolayca erişebiliyorlar.

Mobilize Limo’nun bagajı 411 litre yükleme kapasitesine sahip. Geniş istifleme alanı büyük valizler için ideal. Bagaj zemin panelinin altında geçici bir yedek lastik bulunuyor.

Hem sorunsuz hem de heyecan verici sürüş deneyimi

Mobilize Limo 110 kW (150 bg) tam elektrikli yüksek performanslı motor ve 220 Nm tork gücüne sahip. Bu yüksek güç her koşulda etkin hızlanma sağlıyor ve çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Limo şehir içi ve çevresindeki yollarda sorunsuz ve yumuşak sürüş imkanı sağlıyor. 0-100 km/sa’ya 9,6 saniyede çıkabiliyor ve 140 km/sa maksimum hıza erişebiliyor.

Sürücü üç sürüş modu (Eco, Normal, Sport) arasında seçim yapabiliyor. Rejeneratif frenleme seviyesi için de araç ayarlarından üç seçenek arasında tercih yapılabiliyor.

11,2 m dönüş çapı sayesinde Limo şehir içinde etkin manevra kabiliyetine sahip. Ayrıca yaya ve diğer araçları otomobilin varlığıyla ilgili uyaran bir VSP (Yayalar için Araç Sesi) sistemi mevcut ve sistem otomobil “Drive” modundayken 30 km/sa altındaki hızlarda her zaman aktif oluyor.

Basit ve etkili bağlanabilirlik

Mobilize Limo'nun kabin içi multimedya sistemi, 12.3 inçlik ortaya monte dokunmatik ekran üzerinden akıllı telefon yansıtma imkanı sağlıyor.

Kullanıcılara özel bir Limo uygulaması tüm otomobil bilgilerini sağlıyor ve otomobil konumuna ve bazı özelliklere (örn. Açık/kapalı kapılar, ön sıcaklık düzenleme, akü şarjı) uzaktan erişim için kullanılabiliyor.

Her tür şarj çözümüyle uyumlu

Mobilize Limo 60 kWs kapasiteli sıvı soğutmalı lityum iyon aküyle çalışıyor ve iki şarj arasında yaklaşık 450 km (WLTP sertifikasyonu bekleniyor) sürüş menziline sahip. Bu çoğu profesyonelin yoğun kullanımda ortalama günlük mesafesini (250 km/gün) karşılamaya yeterliyken, daha fazla yol kat etmeye alışmış sürücüler için de bol miktarda şarj kalıyor.

Mobilize Limo çoğu yaygın AC ve DC şarj sistemiyle uyumlu. Tüm halka açık şarj istasyonlarına ve Wallbox tipi ev sistemlerine bağlanabiliyor. Ayrıca normal bir prizle de şarj edilebiliyor. Hızlı şarj olur ve sadece 40 dakikada 250 km sürüş menziline erişecek kadar şarj oluyor.

En gelişmiş teknolojiler ile optimum güvenlik

Ful LED farlarla sunulan Limo, mümkün olan en iyi gece görüşünü sunuyor. Standart modelde sekiz hava yastığı (2 ön, 2 yön ön, 2 arka, 2 perde) ve en iyi ADAS özellikleri mevcut:

Adaptif Seyir Kontrolü

Kör Nokta Uyarısı

Şerit Değiştirme Desteği, Şeritte Kalma Desteği, Şeritten Ayrılma Uyarısı

Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya Çarpışma Uyarısı, Gelişmiş Acil Durum Frenleme

Trafik İşareti Tanıma

Çevre Görüş Monitörü (AVM)

Ön ve arka park sensörü

Arka Çapraz Trafik Uyarısı

Kapı Açık Alarmı

Pazara bağlı olarak, Mobilize Limo ısıtmalı koltuklar ve direksiyonu içeren bir Kış Paketi ile sunulabiliyor.