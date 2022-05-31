Arabam.Com’un Garaj’ında Hizmet Ve Marka Çeşitliliği Artıyor

Konu ile ilgili açıklama yapan arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk, “Garaj uygulamamızı hizmete sunduğumuz günden itibaren kullanıcı sayımız katlanarak artıyor. Kullanıcıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını takip ediyoruz, uygulama içerisinde sunduklarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Uygulamamızı deneyimleyenlere alternatif çözümler sunduğumuz için mutluyuz. Garaj hizmetini kullananlar otomobilleri ile ilgili farklı hizmet sağlayıcıları tek çatı altında bulabiliyor. Yakıt hizmetleri kısmında Aytemiz, oto kuaför hizmetleri kısmında AutoClub ve Dry Car Care, servis ve bakım hizmetleri kısmında Intercity, yol yardım hizmetleri kısmında Remo Assist, sigorta/kasko hizmetleri kısmında da HangiKredi markaları ile iş birliklerimiz bulunuyor” dedi.

Türkiye`nin otomobil konusunda lider, online pazar yeri olan arabam.com ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Deniz Kadıoğlu, yaptıkları iş birliği ile kullanıcıların Aytemiz Vaay’a artık arabam.com uygulamasındaki “Garaj” menüsünde yer alan ‘’Yakıt Al’’ bölümünden kolayca ulaşabileceklerini belirtiyor. Tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçlarında her an Aytemiz’e erişerek avantajlı fiyatlarla yakıt satın alabileceklerini ve arabam.com uygulamasının içinde yer alarak daha fazla kullanıcıya kolaylık sağlayacaklarını vurguluyor.

arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk

AutoClub Genel Müdürü Turgut Yüksekdağ "AutoClub olarak Türkiye'nin 7 bölgesinde 82 bayi ile otomobil severlere hizmet veriyoruz. Hayatın tüm alanlarının dijitale döndüğü günümüzde Garaj uygulamasının sektöre büyük ivme katacağını, arabam.com'un bugüne kadar elde ettiği tecrübe ve enerji ile büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Çok uzun yıllardır iş birliği içinde olduğumuz arabam.com ile bu projede de birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

arabam.com’un Garaj uygulamasını kullananlar için de sunulan yol yardım hizmetinin, kullanıcıların herhangi bir arıza ya da kaza durumunda hiç beklemeden anında profesyonel bir hizmet almasını sağladığını söyleyen Remo Assist Pazarlama Müdürü Kemal Yılmaz; gerçekleştirilen iş birliğinde, Garaj kullanıcılarının otomobilleri için ihtiyaç duyacakları birçok hizmeti tek çatı altında almalarına olanak sunulmasının kullanıcılar için büyük avantaj olduğunu belirtiyor.

Intercity Destek Genel Müdürü Murat Eyyüpoğlu, “Sağladığımız tüm hizmetleri dijitalleştirdiğimiz bir dönemde, doğru hizmeti, doğru iş modeliyle ve güvenilir bir marka iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Intercity Destek ve arabam.com marka ortaklığı ile bireysel müşterilerimize sunduğumuz periyodik bakım hizmetine gösterilen ilgi, bu iş modelinin ne kadar başarılı olduğunun en net göstergesi oldu. Dijital, güvenilir, kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bir periyodik bakım hizmeti sunmak için çıktığımız bu yolda, hizmet kalitemizi, müşteri memnuniyetini ve servis ağımızı geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.