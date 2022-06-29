arabam.com 50. Trink sat! Şubesini Antalya’da Açtı...

İlk Trink sat! şubesinin 2019 yılında açılmasının ardından şu anda 19 farklı şehirde, 50 ayrı noktada hizmet veriliyor. Bu hizmetinin bulunduğu şehirler şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.

“Türkiye Genelinde Şube Sayımızı Artırmaya Devam Edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan arabam.com Pazarlama GMY’sı Dr. Naim Çetintürk, “Trink sat! noktalarımızı genişletme vizyonumuzla büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Antalya’da açılışını yaptığımız şubemizle birlikte büyüme stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu noktanın Türkiye’nin otomotiv piyasası açısından stratejik bir bölgede yer aldığını düşünüyoruz. Bu sayede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya gibi illerde yarattığımız katma değerin yanına yoğun talep ile karşılaştığımız Antalya’yı da 50. alım noktamızı açarak eklemek istedik. Talep olan illerimizde şube açılışlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Hem ikinci el araç satışlarında hem de online platform ile otomobil piyasasının bel kemiğini oluşturduklarını ifade eden Çetintürk, pazarı canlandıracak yenilikçi yaklaşımlarını sürdürürken kullanıcı deneyimlerini inovatif çözümlerle iyileştirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Trink sat! Antalya merkez adresi: Yenigün mahallesi Kızılırmak caddesi no.26/b Muratpaşa Antalya