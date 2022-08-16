Araba almayı düşünenler "kredi hesaplama araçlarına" yöneldi

Finansman desteği ile araba alacakların, kredi seçerken kendilerine en uygun teklifi bulabilmek için detaylı araştırma yapmaları gerektiğini söyleyen Aegon Türkiye Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay; “olayinkolayi.com sitesini ziyaret edenler, gelirlerine göre çekebilecekleri kredi miktarını, seçtikleri krediye uygun Kredi Hayat Sigortası teklifini ve kredi dosya masraflarını tek ekranda kolayca hesaplayabiliyor” dedi. Özellikle son günlerde, dijital platform olayinkolayi.com’daki araç kredisi hesaplama aracına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Akçay, “Kullanıcılarımız, kredi işlemlerini tamamladıktan sonra, bireysel kredilerini güvence altına alan Kredi Hayat Sigortası teklifini yüzde 40’a varan avantajla ekranda görüntüleyebiliyor ve teklifi tamamen online olarak poliçeye dönüştürebiliyor. Ardından dijital poliçesi anında mail yoluyla kendisine iletiliyor.” dedi.

Kredi, sigorta ve konut süreçlerinde ihtiyaç duyulan teklif ve masraf hesaplama adımlarını kolaylaştırmak için yola çıkan olayinkolayi.com, sunduğu hesaplama aracı hizmetiyle, sıfır veya ikinci el araba almak isteyenlere, “Burada her olayın bir kolayı var!” sloganıyla asistanlık hizmeti veriyor. Kredi teklifi, Kredi Hayat Sigortası teklifi, kredi masraf hesaplama araçları ile araç kredisi arayışında olanları karşılarına çıkabilecek gereksiz masraflardan kurtararak, kolay ve hızlı işlem garantisi sunuyor.