Aprilia RS 660 Türkiye’de Ön Satışa Çıktı!
Aprilia, sahip olduğu teknolojiler, yeni nesil motoru ve benzersiz tasarım diliyle adeta markanın yeni döneminin sembolü olan RS 660 modelini satışa sundu. Hem günlük kullanım hem de pist kullanımını rahatlıkla karşılayacak şekilde tasarlanan RS 660, sadece 183 kg ağırlık ile son derece hafif bir yapı kullanıma sunuyor. Üçü günlük kullanım, ikisi ise pist kullanımları olmak üzere 5 farklı sürüş modu bulunan Aprilia RS 660, heyecan verici tasarım dili ve sahip olduğu üstün elektronik teknolojisiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü markanın gelecekteki modellerinde de kullanılacak yeni 100 HP’lik 660 cc çift silindirli motordan alan RS 660, 10.5 d/d’de 100 HP güç ve 8.5 d/d’de 67 Nm tork üretiyor. Ülkemizde 139 bin 900 TL fiyatla ön satışa sunulan RS 660, genç ve dinamik karakterini çok özel bir renk olan Acid Gold ile tamamlıyor.
elektronik sürüş destek sistemleri ise bu yapıyı tamamlıyor. Aprilia RS 660, dikkat çekici
tasarımıyla da öne çıkıyor ve gelecekteki Aprilia spor motosikletlerinin görünümüyle ilgili
fikirler veriyor. İki ana far ile gündüz farlarından oluşan üçlü LED far grubu karakteristik
bir görünüm sergiliyor. Gündüz farlarına entegre edilen sinyal lambaları burun tasarımının
daha kompakt görünmesine katkı sağlıyor. Işık sensörü sayesinde ortam karardığında farları
otomatik olarak açarken, panik frende dörtlü flaşörler otomatik olarak yanıyor. Viraj
aydınlatması ise dönüşlerde ilgili tarafın daha iyi aydınlatılmasını sağlayarak sürüş
güvenliğini daha da arttırıyor.
Entegre aerodinamik çözümlere sahip çift granaj ile donatılan RS 660, bu yenilikçi
uygulamayla Aprilia’nın aerodinamik araştırmalara vermiş olduğu önemi de ortaya
koyuyor. Son derece hassas bir çalışmanın ürünü olan iki boyutlu yüzey uygulaması tasarım
ile fonksiyonelliği birleştiriyor. Çözümün verimliliği CFD (Bilgisayarlı Akış Dinamikleri)
yazılımlarıyla analiz edildikten sonra rüzgâr tünelinde test edildi ve son olarak hem yol hem
de pist ortamında gerçek sürüş testleriyle teyit edildi. Söz konusu teknik yarış dünyasından
aktarıldı. Gövde granajı iki görevi yerine getiriyor. Bir yandan yüksek hızlarda sürüş
dengesini optimize eden granaj, motor ve radyatörden çıkan sıcak havayı yönlendirerek
sürücü konforunu da arttırıyor.
Sürüş pozisyonu günlük kullanıma da pistlere de uygun
Son derece ergonomik bir yapı sunan Aprilia RS 660’ta sürüş pozisyonu, günlük kullanım
ve sportifliğe uyuyor. Her yönüyle sürüşe hâkim olan sürücü aynı zamanda abartılı kambur
durmak zorunda kalmadığı için konforlu bir sürüş de yaşayabiliyor. Böylece RS 660, günlük
kullanım, uzun yolculuklar ve pist için olmak üzere farklı kullanım amaçlarını en iyi şekilde
destekliyor. Sele son derece rahat ve konforlu bir dolguya sahip. Ayakların yere temasını ve
manevraları kolaylaştırmak için selenin yanları inceltilmiş durumda. Cömertçe
boyutlandırılan sele pedinin tasarımı V4 ailesinden alınıyor. İsteğe bağlı olarak tek koltuklu
bir kuyruk da tercih edilebiliyor. Egzoz borularının motorun altına yerleştirilmesi yolcu
ayak dayama yerleri için daha fazla alan sunuyor. 15 litre kapasiteli yakıt deposu gövde
tarafından korunacak şekilde gövdeye entegre edilirken, aynı zamanda ergonomik
tasarımıyla sürücünün motosikletle kucaklaşmasına da izin veriyor. Aprilia spor
modellerinin geleneklerine uygun olarak RS 660’'ta da aynalar, yolcu ayaklıkları ve plaka
tutucular gibi pist kullanımda fazlalık olabilecek donanımlar hızlı ve pratik bir şekilde
sökülecek şekilde tasarlanıyor.
RS 660, dökme alüminyum şase ve salıncak ile markanın geleneğini sürdürüyor ve
motosiklet dünyasına yön vermeye devam ediyor. İskeletin boyutları üstün sürüş
dinamiklerini ve çevikliği destekliyor. 1.37 mm dingil mesafesi ve gidon kafasının 24,1°
açılı eğimi sayesinde RS 660, üstün yol tutuş özellikleri ve son derece dengeli bir sürüş
sunarak sınıfında standartları belirliyor. İskelet, direksiyon kafası bölgesinden ve arkadan
vidalanan iki yan kirişten oluşuyor. Motorun taşıyıcı eleman olarak kullanılmasıyla
kompakt, hafif ancak sağlam bir yapı elde ediliyor. Şasiyi daha da hafif ve daha rijit hale
getirmek için, salıncak doğrudan motora yönlendiriliyor. Aprilia RS için tipik bir teknik
seçim olan bu monoblok bir yapı ve optimum tutuş için gerekli olan uzunluğu sağlıyor. Özel
bir teknikle monte edilen ayarlanabilir amortisör herhangi bir ek bağlantıya gerek
kalmadığından ağırlığı azaltmaya yardımcı oluyor.
Üst kalitede fren ve lastik eğlenceyi artırıyor
Aprilia tasarımcıları, dönüş yarıçapını çok düşük tutarak günlük sürüş kolaylığını arttırırken,
aynı zamanda hem yol hem de pist kullanımı için gerekli rijitliği sağlamak üzere şaseyi
tasarlarken gidon kafası bölgesine özen gösterdiler. Bu kapsamda, şasiyi 41 mm’lik Kayaba
ters çatal tamamlıyor. Sportif ve performanslı sürüşleri desteklemek üzere Brembo imzalı
fren sistemi devreye giriyor. Önde bir çift 320 mm çapında çelik disk radyal tipi kaliper ve
gidonda radyal ana silindir yüksek performanslı sürüşler de de güvenli mesafede durma
olanağı sunuyor. Bununla birlikte, önde 120/70 ZR 17 ve arkada 180/55 ZR 17 ebatlarında
Pirelli Diablo Rosso Corsa II yüksek performans lastikleri gerek yolda gerekse de pistte
güvenli ve eğlenceli bir sürüş sağlıyor. Üstün yol tutuşu, kıvraklığı ve kompakt yapısı kadar
güçlü motoruyla RS 660 özellikle bol virajlı yollarda ve pistte heyecan verici ve keyifli bir
sürüş deneyimi yaşatıyor.
Yeni nesil motor gelecek modellerde de kullanılacak
Aprilia RS 660, aynı zamanda tamamen yeni bir motor olan 100 HP’lik 660 cc paralel Twin
motoru da görücüye çıkarıyor. Aprilia’nın önümüzdeki dönemde satışa sunacağı
motosikletlerde de kullanılacak bu motor, 660 cc paralel Twin-silindir motor 1100 cc
V4’ten kaynak aldı. Modern teknolojinin nimetlerinden yararlanan yeni nesil motor
kompakt boyutlarıyla dikkat çekerken Euro 5 normunu da karışıyor. Söz konusu mimari
kompakt ve hafif yapı için tercih edildi. Genişliği ve uzunluğu azaltılan bir motor emme
manifoldu veya egzoz sistemi gibi motor ait yan unsurların düzenlemesi için tasarım
özgürlüğü sunuyor. Sadece güç üretimi görevini üstlenmekle kalmayan motor aynı zamanda
taşıyıcı unsur olarak şaseyi de destekliyor. Bu yapıda salıncak da yine motora sabitleniyor.
Öne doğru eğimli konfigürasyon daha fazla ısı yönlendirmesi sayesinde sürücüye daha fazla
konfor sağlarken, aynı zamanda tasarımcılara alanı kullanmak için daha fazla özgürlük
bırakıyor. İçinden geçen hava akışlarını hızlandırmayı amaçlayan çift duvarlı gövde
elemanlarının da yardımıyla üstün bir soğutma sağlanıyor. Verimliliği üst seviyeye taşımak
ve gaz akışını rahatlatmak adına tek parça ve uzun egzoz manifoldları tasarlandı. Bunun
dışında ağırlık dağılımını iyileştirmek ve ağırlık merkezini düşürmek için egzoz sistemi
motorun altına yerleştirildi.
Yeni Aprilia çift silindirli motor, RSV4’te kullanılan son derece gelişmiş motor
teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Bu sayede, yüksek performans ve yüksek verimlilik
seviyesiyle dikkat çekiyor. Silindir kafası, yanma odaları, kanallar, silindirler ve pistonların
tamamı V4’ten aktarıldı. Buna bağlı olarak tıpkı 1.078 cc V4 motorda olduğu gibi 81 mm
çap değerine ve ayrıca 63,9 mm strok değerine sahip. Uygulanan teknik mimari sahip
olduğu hacme kıyasla yüksek piston hızlarını beraberinde getiriyor. Buna bağlı olarak
döküm parça veya kalıp gibi bileşenler büyük oranda baştan tasarlandı. Daha sağlam bir
yapı elde ederken, motorun genel boyutunu düşürmek üzere yeni motorda krank yatay
olarak iki parçaya bölünürken, silindirler üst krank karterine entegre edildi. Pistonun itme
kuvveti esnasında iç sürtünmeyi en aza indirmek için silindirler krank mili ile dengeleniyor.
Silindir başına dört supaplı motorun iki eksantrik mili yandan zincirle tahrik ediliyor.
Mekanik olarak çalıştırılan yağlı çoklu diskli debriyaj, entegre bir destek ve kavrama
sistemine sahip.
10.5 d/d’de 100 HP güç ve 8.5 d/d’de 67 Nm tork üretiyor
Yana yatma, hızlanma veya fren olmak üzere tüm sürüş koşullarında optimum yağlama
koşulları sağlamak üzere uygulanan ıslak karter yağlama çözümü, aşağıya doğru çıkıntı
yapan ve emme portu çevresinde hazırlanan bir yağ karteri içeriyor. Çok daha yüksek
hacimli iki silindirli motorlarla kıyaslandığında paralel çift silindirli motor son derece
etkileyici bir performans kullanıma sunuyor. Devir kesicinin 11.5 d/d’de devreye girdiği
motor 10.5 d/d’de 100 HP güç ve 8.5 d/d’de 67 Nm tork üretiyor. Maksimum torkunun
yüzde 80’ini 4 d/d’de üreten motor yine maksimum torkun yüzde 90’ını henüz 6.25
d/d’de kullanıma sunuyor. RS 660 ayrıca yeni başlayan veya o kadar da deneyimli olmayan
biniciler için 95 HP’lik bir versiyon olarak da sunuluyor. Motorda ayrıca, performans ve
hafiflik kadar V-Twin silindirli motora özgü bir karakteristik de hedeflendi. Bu amaçla
270°’lik biyel kollarına sahip supap zamanlaması tercih edildi. Asimetrik yanma ve 270°
dengeleme sayesinde V-Twin benzeri performans gösteren ve ses çıkaran düzensiz
patlamalar elde ediliyor. Ayrıca, bu tip bir konfigürasyon, tek bir dengeleyici mil ile birinci
ve ikinci sıradaki değişken kuvvetlerin kolayca dengelenmesine yardımcı oluyor.
Enjeksiyon sistemi, orta ve yüksek devirleri optimize etmek için farklı uzunluklarda giriş
kanallarına sahip iki adet 48 mm çapında gaz kelebeği gövdesi içeriyor. Yeni motorun
performansı Aprilia V4’ten aktarılan elektronik çözümlerle sağlanıyor. Düşük devirlerde ve
optimum tüketim değeriyle akıcı ve canlı bir hızlanma performansı sunan çok haritalı Ride-
by-Wire ve elektronik gaz kolu bunlardan bazıları.
Aprilia elektronik teknolojileriyle yine fark yaratıyor
Aprilia RS 660 aynı zamanda gelişmiş performans ve güvenlik hedefleyen elektronik
sistemleriyle de öne çıkıyor. RS 660 sınıfının en kapsamlı elektronik donanımına sahip
modeli olarak öne çıkmakla kalmıyor, hatta süper bike ligindeki bazı süper spor modeli bile
geride bırakabiliyor. RS 660, entegre ivmeölçerler ve jiroskoplar sayesinde motosikletin
yola göre durumunu algılayan altı eksenli bir atalet platformuyla donatıldı. Sistem
sürücüden gelen girdileri kaydediyor, işliyor ve verileri kontrol parametrelerine müdahale
eden kontrol ünitesine gönderiyor. RS 660, performansı desteklemek, sürüş güvenliğini
arttırmak ve heyecan verici hale getirmek için aşağıdaki elektronik çözümleri kullanıma
sunuyor:
ATC (Aprilia Traction Control): ince ve yüksek performanslı müdahale mantığı ile
karakterize edilen ayarlanabilir çekiş kontrol sistem.
AWC (Aprilia Wheelie Control: Ayarlanabilir tekerlek kontrol sistemi.
ACC (Aprilia Cruise Control): Gaz kolunu kullanmadan ayarlanan hızı koruyan
sistem.
AQS (Aprilia Quick Shift): Gaz kesmeden veya debriyaj kullanmadan yüksek hızda
vites değişimini mümkün kılan elektronik şanzıman. Ayrıca debriyaja dokunmadan
vites küçültmeyi sağlayan bir vites küçültme fonksiyonu ile de donatıldı. Orijinal
aksesuar olarak sunulan yazılım sayesinde, parça değişimi yapılmadan şanzıman pist
kullanımı için ayarlanabiliyor.
AEB (Aprilia Engine Brake: Yavaşlama için ayarlanabilir motor freni kontrol
sistemi.
AEM Aprilia Engine Map): Motor karakteristiğini ve motor gücünü üretme şeklini
değiştirmeye yönelik farklı haritalama biçimleri bulunuyor.
Üç normal sürüş modu, iki de pist modu heyecan veriyor
Aprilia RS 660, sportif performansından ödün vermeden yolda maksimum güvenliği
sağlamak için gelişmiş çoklu haritalı Viraj ABS’si ile de donatılıyor. Son derece hafif ve
kompakt sistem; yanal ivme, ön fren koluna uygulanan basınç, yatma açıları, eğim ve sapma
gibi çeşitli parametreleri sürekli olarak izleyen özel bir algoritma sayesinde optimize edilmiş
fren performansı ve stabilite için fren sistemini yönetiyor. Aprilia, sadece farklı sürüş
koşullarında sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak için değil, aynı zamanda daha kolay
bir sürüş sunmak üzere beş farklı sürüş modu kullanıma sunuyor. Sürücünün; çekiş
kontrolü, tekerlek kontrolü, motor freni, ABS ve diğer ayarlanabilir parametrelerle ilgili en
iyi ayarı otomatik olarak elde etmek için ihtiyaçlarına uygun sürüş modunu seçmesi yeterli
oluyor. İşe gidip-gelme gibi günlük ortalama sürüşler için “Gündelik”, yine günlük
kullanımda biraz daha sportif olmak için “Dinamik” ve elektronik kontrolleri
kişiselleştirilme olanağı sunan “Kişisel” olmak üzere yol kullanımı için üç sürüş modu
bulunuyor. Bunun dışında pist kullanımı için tasarlanan iki sürüş modu daha bulunuyor.
“Challenge”, RS 660’ın pist kullanımlarında tüm potansiyelinden yararlanma olanağı
sunuyor. Time Attack ise deneyimli binicinin elektronik kurulumu tamamen değiştirmesine
izin veriyor. Elektronik ayarlar, hız sabitleyici ve çekiş kontrol sistemlerini de yönetmek
için kumandaların bulunduğu sol taraftaki elektrik anahtarı bloğundaki dört düğmeli bir
kumanda üzerinden kolayca yönetiliyor. Ağırlığı en aza indirmek için RS 660, hafif bir
lityum batarya ile donatılıyor.
Bağlanabilirlik teknolojisiyle akıllı telefonlar için kolay kullanım
Tam renkli TFT gösterge paneli, çeşitli parametreleri son derece net ve okunaklı bir şekilde
gösteriyor. Işık sensörü sayesinde her ikisi de otomatik gece veya gündüz aydınlatmasına
sahip olan “Yol” veya “Pist” olmak üzere iki farklı ekran gösterimi bulunuyor. Aprilia’nın
akıllı telefonu motosiklete bağlama olanağı sunan multimedya platformu Aprilia MIA çok
daha geniş bir işlevsellik seçeneği sunuyor. Akıllı telefonun pil tüketimini en aza indiren
Aprilia MIA, gidonlarda bulunan sezgisel kontroller ve sesli komut üzerinden; navigasyon,
çağrı müzik gibi fonksiyonları yönetmek için bir bağlantı protokolü sunuyor. Böylece
örneğin hedef akıllı telefona girildikten sonra yönlendirme doğrudan kontrol panelinden
takip edilebiliyor. Aprilia MIA uygulaması ayrıca tüm seyahat rotalarının kaydedilmesine
ve coğrafi referanslı telemetri işlevi aracılığıyla toplanan verilerin daha sonra uygulama
üzerinden analiz edilmesine olanak tanıyor.
Acid Gold, Lav Kırmızısı ve Apex Black renk katıyor
1990’larda yenilikçi renk uygulamasıyla siyah ve kırmızı tekelini kıran ilk üretici olan
Aprilia, bir kez daha var olan kalıbın dışına çıkarak kuralları yeniden yazıyor. RS 660’ı
motosiklet dünyasında bir ilk olan yeni Acid Gold rengiyle pazara sunan Aprilia, sportifliğe
yeni bir bakış açısı ve yüksek performanslı spor motosiklet tasarımına yeni bir yaklaşım
kazandırıyor. Öte yandan Aprilia RS 660, iki farklı grafik temasıyla daha sunuluyor. Lav
Kırmızısı, Aprilia’nın köklü spor geçmişine atıfta bulunan renklerle öne çıkıyor. Mor ve
kırmızının kombinasyonu; iki zamanlı motor çağının son gerçek spor motosikleti olan ve
günümüzde hala motosikletçiler tarafından sevilen ve koleksiyoncular tarafından çok aranan
1994 Reggiani Replica versiyonundaki RS 250’ye atıfta bulunuyor. Bir diğer grafik tema
olan Apex Black tamamen siyah bir görünümle öne çıkıyor. Bu da, Aprilia spor tarihinin bir
parçası ve kırmızı detaylarla dikkat çekiyor.