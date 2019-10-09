Antalyalılar Egea’yı pistte deneyimledi!

“Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, Fiat Motor Sporları Direktörü Koray Kafkas’ın ve Fiat’ın bölgedeki güçlü temsilcileri Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya ev sahipliğinde, Antalya Expo’da gerçekleştirildi. Hafta boyunca Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya’ya gelerek Egea Ailesi üyelerinden herhangi biriyle test sürüşü yapan katılımcılar, iki gün boyunca güvenli sürüş eğitimi alarak; Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen 180 HP’lik özel versiyonunu deneyimleme imkânı buldular.

Fiat’ın Engelsiz Hareket kapsamında hayata geçirdiği “Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı” fikrinden yola çıkarak, fiziksel engelli bireyler için hazırladığı yarış otomobili ise engelli kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinliğin ilk gününde 105 katılımcının 7’sini engelli bireyler oluştururken, ikinci gününde ise 121 katılımcı içerisinde 10’unu engelli bireyler oluşturdu. En güçlü müzik platformlarından PowerApp’in destek verdiği “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğinde, Fiat Motor Sporları takımının Tofaş Ar-Ge’de geliştirdiği Egea Sedan’ın pist şartlarına özel, 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu kullanılıyor.