Antalya Karsan ile Elektrikleniyor!

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, yüksek teknolojili mobilite çözümleri ile Avrupa’nın toplu ulaşımdaki elektrikli dönüşümüne öncülük ederken, şimdi de Türkiye yollarına elektrikli otobüslerini çıkartarak ilklerin markası olmaya devam ediyor. Son olarak Luxemburg’ta hizmete giren 89 adetlik e-ATAK modeli ile Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosuna imzasını atan Karsan, şimdi ise Türkiye yollarında 8 metre sınıfında yolcu taşıyacak ilk elektrikli otobüsünün teslimatını gerçekleştirdi. 2022 yılına vites yükselterek her alanda iki kat büyüme hedefi ile giriş yapan Karsan, ihracat pazarlarında yakaladığı elektrikli büyüme başarısını Türkiye pazarında da sürdürüyor. Antalya’nın ilk elektrikli otobüsü olan 2 adet Karsan e-ATAK’ın teslimat töreni Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Yurt içi Satış Müdürü Adem Metin, Karsan Bölge Satış Yöneticisi Celal Yalnız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Tonguc ve Belediye çalışanlarının katılımı ile düzenlendi.

"Türkiye'de elektriklide hedef büyüttük"

Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu teslimat töreninde yaptığı konuşmasında, "Avrupa’da elektrikli araç satışlarımızla çok önemli başarılara imza atıyoruz. İhracat pazarlarındaki geniş çaplı elektrikli araç teslimatlarımızın yanında şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Tükriye’nin 8 metre sınıfındaki ilk elektrikli otobüsünün satışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Akdeniz’in güzide şehri Antalya’da toplu taşımada kullanılacak olan 2 adet e-ATAK modelimizin teslimatını gerçekleştirerek ulaşımı daha çevreci hale getirmeye katkı sağlıyoruz. Sektör elektrikli mobilite yönünde dönüşürken biz de Avrupa’da elektrikli toplu taşımanın öncülerini gerçekleştiren marka olarak, Karsan’ın elektrikli büyümesini şimdi Türkiye yollarına taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir içi toplu taşımada tercih Karsan e-ATAK !

Avrupa’da elektrikli otobüs dendiği zaman akla gelen ilk markalardan olan Karsan, Türkiye yollarında da elektrikli atılımının ilk adımlarını atıyor. Antalya bu konuda ilkler arasına girerken, gerçekleştirilen 2 adetlik Karsan e-ATAK teslimatı ile şehrin ilk elektrikli otobüsleri hizmete başladı. Antalya’nın şehir içindeki yoğun trafiğinde toplu taşıma hizmeti için kullanılacak olan elektrikli otobüsler şehrin ilk elektrikli otobüsü olurken aynı zamanda Karsan’ın Türkiye’de satışını gerçekleştirdiği ilk elektrikli otobüs de oldu.

300 km menzil sunuyor!

Elektrikli şehir içi midibüs segmentinde yüzde 30 pay ile Avrupa’da pazar lideri olan Karsan e-ATAK, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Karsan e-ATAK’ın sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili, e-ATAK’ı sınıfında öncü konuma getirdi. e-ATAK, AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor