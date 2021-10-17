Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Otobüsleri Karsan Atak ile Yenileniyor!

Konuyla ilgili düzenlenen teslimat törenine ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Yurtiçi Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Kamu Satışları Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin katılım gösterdi. Konuyu değerlendiren Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “Başta Avrupa olmak üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran toplu taşıma çözümlerimizle yer aldığımız gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz; sahip olduğu teknoloji ve yüksek performanslı motor özellikleri kadar, manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon değerleriyle çevreci oluşu ve konfor özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin filo yenileme çalışmalarında Atak otobüslerimizle hizmet verecek olmaktan mutluyuz. Ayrıca Ankara’nın başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü olan bu değerli günde burada bulunmaktan gurur duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Sunduğu ticari araç ürün yelpazesiyle toplu taşımada modern çözümler üreten Karsan, performanslı, konforlu ve çevreci araçlarını hem dünyaya hem Türkiye’ye sunmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin filo yenileme çalışmalarında yer alan Karsan, 50 adetlik 8 metrelik Atak otobüslerinin tamamını belediyeye teslim etti. Dizel Atak otobüsler, başta metro ring seferleri ve Ankara’nın manevra yapılması zor olan dar sokak ve caddelerinde avantajlı boyutlarıyla hizmet vermeye başladı. Teslimat ile ilgili Ankara’da bir tören düzenlendi. Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Yurtiçi Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Kamu Satışları Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin hazır bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen teslimatı değerlendiren Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu; “Karsan olarak Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerimiz neticesinde pazara sunduğumuz ticari araçlarımızla, kent belediyelerinin en önemli çözüm ortakları arasında bulunuyoruz. Başta Avrupa olmak üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran toplu taşıma çözümlerimizle yer aldığımız gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz; sahip olduğu teknoloji ve yüksek performanslı motor özellikleri kadar, manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon değerleriyle çevreci oluşu ve konfor özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin filo yenileme çalışmalarında Atak otobüslerimizle hizmet verecek olmaktan mutluyuz. Ayrıca Ankara’nın başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü olan bu değerli günde burada bulunmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Karsan Atak, hem kullanıcı hem yolcu hem de çevre dostu!

Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma sahip Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak maksimum verimliliğe odaklanıyor. Atak’ın arka tasarımında bulunan ızgara detayları ve parlak siyah alana konumlandırılmış dikey LED farları şık görünümü tamamlıyor. Karsan Atak’ta ayrıca, operasyonel kârlılığı merkeze alan geliştirmeler de sunuluyor. Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı Atak’ta, böylece servis edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi mümkün kılınıyor. Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün vermiyor.

Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.

Herkes için konfor!

Atak’ın iç kısmı ise hem yolcular hem de sürücüler için birçok teknolojik ve ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarla birlikte satışa sunulan Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabininde ilk bakışta sportif yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu tuş düzeni ve 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu göze çarpıyor. Kneeling özelliği (Şasi Yana Yatma), engelli rampası, USB girişleri ve WiFi donanımlarıyla yolcuların hayatını kolaylaştıran Atak, yenilenen yolcu koltuklarıyla da konforlu bir seyahat sunarak standartları yükseltiyor.