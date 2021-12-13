Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mercedes-Benz Conecto otobüslerini teslim almaya başladı

Mercedes-Benz Türk, 168 adedi Conecto Körüklü CNG ve 105 adedi de Conecto Solo CNG olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne toplam 273 adet otobüs teslim edecek. İlk aşamada 54 adet otobüs teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğini EGO Eğitim çalışmaları ile devam ettiriyor. 29 Kasım’da başlayan bu eğitimler Mart 2022 sonuna kadar devam edecek.

13 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen teslimat törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve EGO yöneticileri ile Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs & Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, Müşteri Hizmetleri - Otobüs Pazarlama Grup Müdürü Kıvanç Aydilek katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto model otobüslerin teslimatlarına başladı. 13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle; dünyanın en modern otobüs fabrikalarından Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip 21 adet Conecto Solo ve 33 adet Conecto Körüklü otobüslerin ilk teslimatı gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk’ün teslim edeceği toplam 273 Mercedes-Benz Conecto CNG; elektronik süspansiyon, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi yüksek konfor özelliklerinin yanı sıra; elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ve devrilme dayanımı gibi güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca tüm otobüsler; COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki dakikada bir, aracın içindeki havanın sürekli ve tamamen yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma özelliği olan aktif filtrelere de sahip.

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevimize başladığımız günden beri, Ankaralıların ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli alanlarda yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün, açmış olduğumuz ihale kapsamındaki ilk otobüslerimizi teslim aldık. Doğa dostu yeni otobüslerimiz için açtığımız ihaleyi Mercedes-Benz Türk şirketi, en ekonomik teklifi vererek kazanmış olup, toplamda bu 273 adet CNG’li yeni otobüsümüzü bizlere teslim etmeye hak kazanmıştır” dedi.

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “2013 yılından beri ilk kez alınan yeni otobüslerde, EGO personelimize teorik ve pratik eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda, Mercedes Benz Türk’ün düzenlediği Sürücü Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak üzere 700’e yakın EGO sürücümüz yararlanırken, 300’e yakın teknik personelimiz ise Teknik Eğitimler’den faydalanacak. Ankara halkının kaynaklarını en verimli şekilde kullanma hedefiyle çıktığımız bu yolda, yeni otobüslerimizin şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün de teslimatla ilgili olarak; “İhale kapsamında teslim edeceğimiz 273 adet CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzün 33 adedi körüklü, 21 adedi de solo olmak üzere toplam 54 aracımızı bugün kullanıma sunduk. Diğer otobüsleri de Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 2022 yılının ilk çeyreğinde üreterek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz.

Türkiye’deki faaliyetlerini 54 yıldır sürdüren Mercedes-Benz Türk olarak, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 1995 yılından bu yana otobüslerimizi üretiyor ve geliştiriyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğimizi EGO personeline verdiğimiz eğitimler ile devam ettiriyoruz. Düzenlediğimiz eğitim programları ile EGO sürücülerini ve teknik personelini yeni araçlarımıza hazırlıyoruz. Bu kapsamda düzenlenen Araç Tanıtım Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak üzere 700’e yakın EGO sürücüsünün faydalanmasını planlıyoruz. EGO’nun teknik personeli için düzenleyeceğimiz Teknik Eğitimler kapsamında da bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik eğitimlerimizden 300’e yakın personel yararlanacak.

Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş olmak üzere; EGO Genel Müdürü Sayın Nihat Alkaş ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ederken, tüm bu süreçte emeği geçen değerli yöneticilerimize ve elbette Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bu otobüslerin her birinde emeğini esirgemeyen arkadaşlarıma da huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, konu hakkında “Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettiğimiz, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen çevreci özelliklerdeki CNG’li otobüslerimiz ile hem Ankara’nın hava kalitesi artacak hem de belediyenin kaynakları en verimli şekilde kullanılacak. Yeni otobüslerin Ankara halkına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Direktörü Tolga Bilgisu ise “EGO'ya teslim ettiğimiz araçlarımıza Mercedes Benz Türk yetkili servisleri tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilecek. Ankara halkının sağlıklı günlerde araçlarımızla seyahat etmelerini temenni ediyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk’ten EGO’ya özel kapsamlı eğitim çalışmaları

Mercedes-Benz Türk, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğini EGO Eğitim Çalışmaları ile devam ettiriyor. 29 Kasım’da başlayan bu eğitimler Mart 2022 sonuna kadar devam edecek. Mercedes-Benz Türk eğitmenleri bu kapsamda Araç Tanıtım Eğitimi başlığıyla EGO sürücülerine eğitim verirken, teknik kadrolara ise Teknik Eğitimler başlığıyla eğitimler verecek.

Araç Tanıtım Eğitimi’nden 18’i kadın olmak üzere yaklaşık 700 EGO sürücüsü yararlanacak. 29 Kasım’da başlayan bu eğitim kapsamında, araçların teknik tanıtımlarının gerçekleştirilmesi ve Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede; sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor.

Gerçekleştirilen teslimatların ardından başlayan Teknik Eğitimler ise EGO’nun teknik personeline yönelik olacak. Bu eğitimlerde 300’e yakın teknik personel; tamir ve bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik eğitimlerinden yararlanacak.

Araçlar iki yıl boyunca Mercedes-Benz Türk’e emanet

Hizmetlerini sürekli olarak yenileyen ve geliştiren Mercedes-Benz Türk, EGO'ya teslim ettiği araçlar için tüm satış sonrası ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda araçlara EGO Genel Müdürlüğü garajlarında garanti süresi boyunca Mercedes Benz Türk yetkili servisleri tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilecek.