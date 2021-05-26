Ankara Büyükşehir Belediyesi, CNG yakıt sistemli 273 adet yeni Mercedes-Benz Conecto’yu filosuna katıyor

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, törende yaptığı konuşmada; “Mercedes-Benz Türk olarak, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan ve Ankara halkı ile buluşturulacak otobüslerimizin de üretileceği İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 25 yılı aşkın süredir hizmet veriyoruz. Bugün burada Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilecek toplam 273 adet CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzü 6 ay içinde Ankaralılarla buluşturacak olmanın haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu ihalenin sonuçlanmasında çok değerli bir noktayı daha sizlere aktarmak isterim. CNG’li otobüslerimiz için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından da çok değerli bir finansal destek alındı. Bu sayede Ankaramız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamındaki yeşil şehirler programının 44. üyesi oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yeşil şehirler programı; her üye şehrin daha düşük karbonlu ve daha yaşanabilir bir geleceğe doğru ilerlemesi için tasarlanmış bir önlem planıdır.

Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen çevreci özelliklerdeki CNG’li otobüslerimiz ile hem Ankara’nın hava kalitesi artacak hem de belediyenin kaynakları en verimli şekilde kullanılacak. CNG’li otobüslerin tercih edilmesinde en önemli etkenler; kullanım esnasında sağlanan düşük yakıt tüketimi ve dolayısıyla oluşan maliyet avantajlarıdır. Ve elbette çevreye yayılan partiküllerin olmamasıdır. Bu ihale kapsamında sadece satın alınırken değil, kullanım ömrü boyunca oluşabilecek masraflar ve çevreye olan etkileri de göz önünde bulundurularak, en verimli araçların Mercedes-Benz olarak seçilmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. İhalenin de toplam sahip olma maliyeti baz alınarak gerçekleşmiş uluslararası finansmanlı bir ihale olması, belediyemizin ve şehrimizin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığımız katkıda bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini de son derece kıymetli buluyorum. Bu kararın alınmasında başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş olmak üzere; EGO Başkanı Sayın Nihat Alkaş ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ederken, bu ihalede emeği geçen değerli yöneticilerimize ve elbette Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bu otobüslerin her birinde emeğini esirgemeyen arkadaşlarıma da huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum.” dedi.

COVID-19 salgınına karşı otobüslerin içindeki hava, iki dakikada bir tamamen yenileniyor

Mercedes-Benz örnek niteliğinde güvenlik donanımları sunmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisine karşı otobüslere takılan yeni iklimlendirme sistemi bu güvenlik donanımlarının başında yer alıyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan Şubat 2021 itibarıyla çıkan tüm şehir içi otobüslerde aktif filtreler standart donanım oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek otobüsler de bu aktif klima yazılımı ve aktif filtrelere sahip.

Mercedes-Benz otobüslerinin yeni klima teknolojisi, yayılım riskini en aza indirmek için tasarlandı. Tam otomatik iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki havayı sürekli olarak değiştiriyor. Her iki dakikada bir aracın içindeki hava sürekli ve tamamen yenileniyor. Ofislerde en az saatte bir, diğer yaşam ortamlarında ise en az iki saatte bir havanın yenilendiği düşünüldüğünde, Mercedes-Benz otobüslerinin yeni yazılım ve filtrelerinin üstün teknolojisi daha iyi anlaşılıyor.

Yeni iklimlendirme sistemine sahip klimaların olduğu otobüslerin ön ve arka kapısına yapıştırılan logolu özel etiket ile yolcular, araca binmeden önce aktif filtre varlığının kontrolünü sağlayabiliyor.

CNG’li otobüsler Türkiye’de 2 farklı seçenekte sunuluyor

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen CNG’li Conecto’nun “Solo” ve “Körüklü” olarak iki versiyonu bulunuyor. Next Generation Conecto Projesi kapsamında üretilen araçlarda 12 ya da 18 metrelik versiyonlar sunuluyor. CNG’li Conecto modellerinde yeni 7,7 litre hacimli M 936 CNG motor, özellikle bu otobüslerin kullanımı için tasarlandı. 1.200 Nm tork üreten motor, dizel Euro 6 standartlarından daha düşük emisyon değerlerine sahip olması sebebiyle daha çevreci özellikler gösteriyor. Bu motorun kompakt yapısı, aynı zamanda hafiflik, servis bakım kolaylığı ve genel anlamda düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

CNG’li otobüsler en çok tercih edilenler arasında

Mercedes-Benz, CNG’li otobüs konusunda, uzun yıllardır sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve dünyanın farklı şehirlerinde kullanılan çevreci otobüsleri sayesinde kapsamlı bir bilgi birikimine sahip. CNG’li otobüslerin tercih edilmesinde en önemli etkenler; kullanım esnasında sağlanan düşük yakıt tüketiminden kaynaklı maliyet avantajı ve çevreye yayılan partiküllerin olmaması. Yakıt fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler ya da yeşil belediyecilik anlayışına sahip bölgelerde özellikle CNG’li otobüsler tercih ediliyor.